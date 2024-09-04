Новостей.COM ⇒
2024-09-04
У США сталася смертельна стрілянина в школі: перші подробиці
У середу, 4 вересня, в одній зі шкіл американського штату Джорджія сталася масштабна стрілянина в школі. У результаті події є загиблі та постраждалі, інформує
Про це повідомляє NBC.
Зазначається, що інцидент стався у місті Уіндер. Вогонь по людях у навчальному закладі відкрив невідомий чоловік. Попередньо відомо про щонайменше двох загиблих та чотирьох поранених.
Постраждалих доставили до найближчих лікарень.
ЗМІ поширили відео з місця події, де видно щонайменше п'ять машин "швидкої" та один медичний гелікоптер.
Повідомляється, що правоохоронці схопили озброєного чоловіка.
У місті запровадили посилені заходи безпеки, будівлю школи оточили. Школярів відпустили по домівках.
Ксенія Срібнянська, Апостроф