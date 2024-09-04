У США сталася смертельна стрілянина в школі: перші подробиці

У середу, 4 вересня, в одній зі шкіл американського штату Джорджія сталася масштабна стрілянина в школі. У результаті події є загиблі та постраждалі, інформує Апостроф.

Про це повідомляє NBC.

Зазначається, що інцидент стався у місті Уіндер. Вогонь по людях у навчальному закладі відкрив невідомий чоловік. Попередньо відомо про щонайменше двох загиблих та чотирьох поранених.

Постраждалих доставили до найближчих лікарень.

ЗМІ поширили відео з місця події, де видно щонайменше п'ять машин "швидкої" та один медичний гелікоптер.

Повідомляється, що правоохоронці схопили озброєного чоловіка.

У місті запровадили посилені заходи безпеки, будівлю школи оточили. Школярів відпустили по домівках.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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