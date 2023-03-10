Стрілянина у Гамбурзі: вбито щонайменше 7 парафіян церкви Свідків Єгови

Зловмисників шукають.

Стрілянина у Гамбурзі: вбито щонайменше 7 парафіян церкви Свідків Єгови
© Bild

У четвер, 9 березня, ввечері у німецькому Гамбурзі сталася стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше семеро людей. Про це повідомляє Bild.

Повідомляється, що невідомий чи невідомі відкрили вогонь по парафіянах у церкві Свідків Єгови у районі Альстердорф. Сім людей загинули, є багато поранених.

У поліції говорили про масштабність ситуації. Населення було попереджено про "надзвичайну небезпеку" через додаток для оповіщення про стихійні лиха.

Згідно з інформацією Bild, поліція наразі класифікує цей акт як злочин у стані афекту та закликала людей уникати району теракту. "Телефонуйте тільки в разі крайньої необхідності, щоб не допустити обриву ліній зв'язку", – цитує видання місцеву поліцію.

Представник поліції також сказав: "Ми отримали телефонні дзвінки близько 21:15 про те, що там пролунали постріли", інформує ZN.ua.

Поліцейські, що знаходилися неподалік, кинулися до церкви, навіть почули ще один постріл, коли входили в будівлю! За інформацією BILD, вони знайшли сьоме тіло на верхньому поверсі.

Мер Гамбурга Петер Ченчер написав у Твіттері: "Новини з Альстердорфа шокують. Мої найглибші співчуття родичам загиблих. Екстрені служби працюють на повну потужність, щоб притягнути винних до відповідальності і з'ясувати обставини".


Юлія Лавришин, ZN.ua





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