Українець побив тещу за закиди про те, що той не ходить до церкви: суд призначив покарання

Національна поліція України. Фото: скріншот Youtube-відео

Наприкінці року, 27 грудня, суддя Верховинського районного суду виніс вирок у справі мешканця села Бережниця, який завдав легких тілесних ушкоджень своїй тещі.

Сварка сталася у неділю, 18 вересня 2022 року. Під час суперечки чоловік вдарив жінку кулаком в обличчя. Медики діагностували у потерпілої перелом кісток носа, що вважається легкими тілесними ушкодженнями.

У суді чоловік провину визнав. Розповів, що проживає з дружиною і тещею на одному подвір’ї, але різних будинках. Того вечора вони з дружиною готували салат у літній кухні, туди прийшла теща і взялася розпікати його за те, що він не ходить до церкви. Чоловік розлютився і вдарив жінку кулаком в обличчя.

Потерпіла ж у суді заявила, що претензії до зятя має, але все ж просить суворо його не карати.
Суд визнав чоловіка винним і призначив 850 грн штрафу.

суд


Алексей Ионов, politeka.net





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