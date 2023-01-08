Українець побив тещу за закиди про те, що той не ходить до церкви: суд призначив покарання

Наприкінці року, 27 грудня, суддя Верховинського районного суду виніс вирок у справі мешканця села Бережниця, який завдав легких тілесних ушкоджень своїй тещі.

Сварка сталася у неділю , 18 вересня 2022 року. Під час суперечки чоловік вдарив жінку кулаком в обличчя. Медики діагностували у потерпілої перелом кісток носа, що вважається легкими тілесними ушкодженнями.

У суді чоловік провину визнав. Розповів, що проживає з дружиною і тещею на одному подвір’ї, але різних будинках. Того вечора вони з дружиною готували салат у літній кухні, туди прийшла теща і взялася розпікати його за те, що він не ходить до церкви. Чоловік розлютився і вдарив жінку кулаком в обличчя.

Потерпіла ж у суді заявила, що претензії до зятя має, але все ж просить суворо його не карати.

Суд визнав чоловіка винним і призначив 850 грн штрафу.