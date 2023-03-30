Лана Дель Рей виходить заміж: що відомо про коханого співачки

Відома американська виконавиця Лана Дель Рей заручилася зі своїм бойфрендом. Ним виявився музикант Еван Вінікер, з яким артистка почала зустрічатися лише кілька місяців тому.

Видання Billboard повідомляє, що закохані доволі рідко з'являються на людях разом, оскільки хочуть зберегти своє особисте життя подалі від чужих очей. Також в джерелі зазначається, що Вінікер допомагав зірці у записі її нової платівки, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/lanadelreybr

37-річну Лану та її 40-річного обранця помітили разом минулого року на фестивалі Malibu Chili Cook-Off. Перші чутки про майбутні заручини знаменитості з'явилися в березні: під час церемонії Billboard Women In Music Awards. Тоді на руці жінки помітили каблучку з діамантом.

Відомо, що Еван Вінікер займається не лише музичною кар'єрою. Також він є керуючим партнером агентства з підбору талантів Range Media і часто спілкується з виконавцями. Сама Лана про заручини поки вирішила ніяк не висловлюватися.

Нагадаємо, для Лани Дель Рей ці заручини вже є не першими. Раніше вона планувала весілля з кантрі-артистом Клейтоном Джонсоном. Колишня пара познайомилася у 2020 році у додатку для знайомств. Того ж року Клейтон освідчився Лані, проте до весілля справа так і дійшла.

Еван Вінікер
Фото: instagram.com/evanwiniker

У 2014 році зірка була заручена зі співаком Баррі Джеймсом О'Ніллом. Однак цьому весіллю також не судилося статися.

Лана Дель Рей - американська співачка й авторка пісень. Шестиразова номінантка премії "Греммі", лауреатка Brit Awards, MTV Europe Music Awards, Satellite, "Золотого глобуса", Gaffa. Її музика не раз була відзначена критиками за кінематографічний стиль, меланхолію, а також за посилання на американську поп-культуру 1950-х та 1960-х років.

Фото: instagram.com/lanadelreybr

Під час повномасштабного вторгнення РФ у Україну підтримала нашу країну, опублікувавши два пости в своєму Instagram - березневу обкладинку журналу Time з зображенням розгорнутого 45-метрового полотна із фотографією п'ятирічної дівчинки біля будівлі Львівського національного академічного театру опери та балету та відеозвернення Володимира Зеленського під час 64-ої премії "Греммі". 18 червня 2022 року вона оприлюднила ще один пост, підписавши його "Day 114 of the war".


Любов Блажко, Апостроф





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