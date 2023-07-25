У центрі Одеси сталася стрілянина: що відомо

Невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ.

У центрі Одеси у вівторок, 25 липня, на вулиці Базарній сталася стрілянина, повідомили в поліції Одеської області, інформує ZN.ua.

У центрі Одеси сталася стрілянина: що відомо
© Нацполіція

За інформацією правоохоронців, унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Нині на місці події працюють поліцейські. В дію введено операцію "Сирена".

"Невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках почали його наздоганяти", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок інциденту механічних пошкоджень зазнали кілька припаркованих автомобілів. Обставини та учасники події встановлюються.


Анна Конюченко, ZN.ua





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