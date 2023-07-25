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2023-07-25
У центрі Одеси сталася стрілянина: що відомо
Невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ.
У центрі Одеси у вівторок, 25 липня, на вулиці Базарній сталася стрілянина,
© Нацполіція
За інформацією правоохоронців, унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Нині на місці події працюють поліцейські. В дію введено операцію "Сирена".
"Невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках почали його наздоганяти", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок інциденту механічних пошкоджень зазнали кілька припаркованих автомобілів. Обставини та учасники події встановлюються.
Анна Конюченко, ZN.ua