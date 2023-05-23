Стало відомо, скільки випускників зареєструвалися для участі в НМТ
Понад 23 тисяч осіб складатимуть тестування за кордоном.
Через військову агресію РФ освітній процес в Україні зазнав деяких змін. Так, у 2023 році випускники складатимуть національне мультипредметне тестування (НМТ) замість ЗНО, інформує
Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомив, скільки учасників зареєструвалося для участі у мультитесті. Про це
Для участі у національному мультипредметному тесті під час основної сесії зареєстровано понад 281 тисяча випускників. В Україні для складання тесту пройшли реєстрацію майже 258 тисячі осіб, за кордоном – понад 23 тисячі.
В екзаменаційних центрах Польщі та Німеччини очікується найбільша кількість учасників НМТ, які складатимуть тестування за кордоном.
Для участі у додатковій сесії НМТ вже зареєструвалися 3,5 тисячі випускників.
В УЦОЯО зазначили, що найбільше вступників обрало для складання історію України. На другому місці очікувано – іноземна мова, на третьому – біологія.