Стало відомо, скільки випускників зареєструвалися для участі в НМТ

Понад 23 тисяч осіб складатимуть тестування за кордоном.

Через військову агресію РФ освітній процес в Україні зазнав деяких змін. Так, у 2023 році випускники складатимуть національне мультипредметне тестування (НМТ) замість ЗНО, інформує ZN.ua.

Стало відомо, скільки випускників зареєструвалися для участі в НМТ
© pixabay/nastya_gepp

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомив, скільки учасників зареєструвалося для участі у мультитесті. Про це пише видання Освіта.ua.

Для участі у національному мультипредметному тесті під час основної сесії зареєстровано понад 281 тисяча випускників. В Україні для складання тесту пройшли реєстрацію майже 258 тисячі осіб, за кордоном – понад 23 тисячі.

В екзаменаційних центрах Польщі та Німеччини очікується найбільша кількість учасників НМТ, які складатимуть тестування за кордоном.

Для участі у додатковій сесії НМТ вже зареєструвалися 3,5 тисячі випускників.

В УЦОЯО зазначили, що найбільше вступників обрало для складання історію України. На другому місці очікувано – іноземна мова, на третьому – біологія.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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