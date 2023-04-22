Вистрілив у голову: трагедія сталася з 21-річним хлопцем у тирі, перші деталі

У Дніпрі у спортивно-стрілецькому тирі застрелився 21-річний хлопець.

Повідомляється, що трагедія сталася у центрі Дніпра у спортивно-стрілецькому тирі "Динамо"

Як повідомляє "ТСН" , застрелився хлопець 2002 року народження. За попередніми даними Національної поліції України в Дніпропетровській області, юнак вистрілив в область голови з пістолета Glok, калібру 9 мм.

Повідомлення до поліції надійшло близько 14:45 18 квітня від адміністратора спортивного комплексу.

Працівник спортивно-стрілецького тиру повідомив, що у них застрелився відвідувач.

Є інформація, що те, що трапилося, зафіксовано на камери відеоспостереження, є і факт підтвердження свідками події.

Попередня правова кваліфікація справи – частини 1 ст. 115 КК – самогубство. За якою причною хлопець наклав на себе руки - зараз встановлюється.

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