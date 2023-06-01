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2023-06-01
В Одесі відкрили стрілянину, є загиблі: перші деталі та фото з місця
В Одесі сталася стрілянина, внаслідок чого є загиблі.
Ще двоє людей з вогнепальними пораненнями доставлені у лікарню.
Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в м. Одеса. Внаслідок події одна людина загинула. Ще двоє людей з вогнепальними пораненнями доставлені у лікарню.
На місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області.
Обставини встановлюються.
На місці події наразі працюють правоохоронці.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в Одесі застрелили чоловіка і жінку
За попередньою інформацією була перестрілка.
Юлія Олександренко, politeka.net