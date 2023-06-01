В Одесі відкрили стрілянину, є загиблі: перші деталі та фото з місця

В Одесі відкрили стрілянину, є загиблі: перші деталі та фото з місця

В Одесі сталася стрілянина, внаслідок чого є загиблі.

Ще двоє людей з вогнепальними пораненнями доставлені у лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в м. Одеса. Внаслідок події одна людина загинула. Ще двоє людей з вогнепальними пораненнями доставлені у лікарню.

На місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Обставини встановлюються.

На місці події наразі працюють правоохоронці.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в Одесі застрелили чоловіка і жінку

За попередньою інформацією була перестрілка.


Юлія Олександренко, politeka.net





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