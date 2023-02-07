Дочка Емінема виходить заміж: дівчина показала, як їй освідчився коханий

Дочка відомого американського репера Емінема Хейлі Джейд Скотт виходить заміж за свого обранця Евана Макклінтока. Радісною новиною дівчина поділилася у соціальних мережах, а також показала серію романтичних фото.

На своїй сторінці в Instagram щаслива наречена оприлюднила кадри з заручин, що відбулися у минулі вихідні. На знімках можна побачити, як чоловік робить пропозицію руки та серця 27-річній Хейлі. Для цього він спустився на одне коліно, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/hailiejade

"Короткий огляд вихідних. 4.2.2023. Я люблю тебе, Еване", - лаконічно підписала фото донька знаменитого виконавця.

Фото: instagram.com/hailiejade

Відомо, що Хейлі та Еван зустрічаються з 2016 року. Пара разом навчалася в університеті штату Мічиган. Раніше у подкасті Майка Тайсона репер говорив, що знає обранця своєї доньки, додавши, що пишається, що Хейлі не вискочила заміж одразу після закінчення школи.

"Хейлі напевно змусила мене пишатися нею, адже вона закінчила коледж. Вона зустрічається із бойфрендом. У неї все гаразд, жодних дітей", - казав під час розмови з Тайсоном Емінем.

Фото: instagram.com/hailiejade

Хейлі Джейд Скотт - єдина біологічна дочка Емінема від його колишньої дружини Кімберлі Енн Скотт. Крім неї, репер також має двох прийомних доньок - Алайну і Вітні.

Хейлі Джейд Скотт

Фото: instagram.com/hailiejade

Емінем був двічі одружений з Кімберлі Енн Скотт. Їх стосунки почались коли Емінему було 15, а Кім 13 років. З 1989 по 2006 рік пара постійно була то разом, то окремо. В 1995 у них народилась донька Хейлі. Після другого шлюбу, який тривав трохи більше ніж 4 місяці, пара остаточно розійшлась.