Новостей.COM ⇒
2024-04-15
У Миколаївській області юнак та 17-річна дівчина постраждали через детонацію снаряда
Нині за їхнє життя борються медики.
У селі Квітневе Миколаївського району 17-річна дівчина та 19-річний хлопець знайшли боєприпас. Після того, як молоді люди принесли його додому та намагалися з ним щось зробити, той здетонував, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій в
© Getty Images
Унаслідок детонації снаряду хлопець та дівчина постраждали. Нині вони перебувають у лікарні. Лікарі борються за їхні життя.
Рятувальники наголосили, що ця місцевість залишається потенційно забрудненою мінами через те, що тривалий час там велися бойові дії.
Анна Конюченко, ZN.ua