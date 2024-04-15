У Миколаївській області юнак та 17-річна дівчина постраждали через детонацію снаряда

Нині за їхнє життя борються медики.

У селі Квітневе Миколаївського району 17-річна дівчина та 19-річний хлопець знайшли боєприпас. Після того, як молоді люди принесли його додому та намагалися з ним щось зробити, той здетонував, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram, інформує ZN.ua .

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Унаслідок детонації снаряду хлопець та дівчина постраждали. Нині вони перебувають у лікарні. Лікарі борються за їхні життя.

Рятувальники наголосили, що ця місцевість залишається потенційно забрудненою мінами через те, що тривалий час там велися бойові дії.