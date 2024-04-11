У Харківській області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми

Мова йде про 47 прифронтових населених пунктів.

У Харківській області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми
© ДСНС України

У 47 прифронтових населених пунктах Харківської області оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, інформує ZN.ua.

"Мова йде лише про близькі до кордону з Росією населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини", - зазначив Синєгубов.

Голова ОВА наголосив, що рішення про примусову евакуацію не стосується обласного центру.

Влада визначила маршрути евакуації та заброньовала місця тимчасового проживання людей.

Російські окупаційні війська значно посилили обстріли прифронтових населених пунктів Харківської області та самого Харкова.


Анна Конюченко, ZN.ua





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