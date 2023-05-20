У Херсонській області трактор підірвався на російській вибухівці

48-річний чоловік дістав поранення.

У Херсонській області на вибухівці РФ підірвався тракторист, інформує Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

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"Поблизу села Клапая внаслідок підриву трактора на вибухівці поранення дістав 48-річний чоловік. У нього діагностували множинні осколкові поранення. Постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де йому надали допомогу", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua .

Чоловік відмовився від госпіталізації.

Російські окупаційні війська в ніч на суботу, 20 травня, завдали авіаудару по Бериславу та Кіндійці Херсонської області. Є загиблі та поранені.