У Херсонській області трактор підірвався на російській вибухівці

48-річний чоловік дістав поранення.

У Херсонській області на вибухівці РФ підірвався тракторист, інформує Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

У Херсонській області трактор підірвався на російській вибухівці
© Оперативно-тактичне угрупування "Північ"

"Поблизу села Клапая внаслідок підриву трактора на вибухівці поранення дістав 48-річний чоловік. У нього діагностували множинні осколкові поранення. Постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де йому надали допомогу", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua.

Чоловік відмовився від госпіталізації.

Російські окупаційні війська в ніч на суботу, 20 травня, завдали авіаудару по Бериславу та Кіндійці Херсонської області. Є загиблі та поранені.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Воєнний стан: що робити, якщо вас затрималиВоєнний стан: що робити, якщо вас затримали
Потап зізнався, чому не приїжджає в Україну: "Отримую гроші та допомогу за кордоном"Потап зізнався, чому не приїжджає в Україну: "Отримую гроші та допомогу за кордоном"
Харрісон Форд зробив рідкісний вихід в світ з дружиною, яка на 22 роки його молодшаХаррісон Форд зробив рідкісний вихід в світ з дружиною, яка на 22 роки його молодша
"Океан Ельзи" презентував нову пісню та музичне відео в дуеті з KOLA "Коли ми двоє""Океан Ельзи" презентував нову пісню та музичне відео в дуеті з KOLA "Коли ми двоє"
На «Євробаченні» перемогла представниця ШвеціїНа «Євробаченні» перемогла представниця Швеції
Блок рекламы


Похожие новости
У Харківській області чоловік у власному дворі підірвався на протипіхотній «Пелюстці»У Харківській області чоловік у власному дворі підірвався на протипіхотній «Пелюстці»
У Рівненській області трактор підірвався на міні: є загиблийУ Рівненській області трактор підірвався на міні: є загиблий
На Харківщині чоловік підірвався на міні у власному городі – ДСНСНа Харківщині чоловік підірвався на міні у власному городі – ДСНС
У Київській області на міні підірвався трактор, поряд виявили ще кілька мінУ Київській області на міні підірвався трактор, поряд виявили ще кілька мін
У Запорізькій області двоє дітей знайшли вибухівку. Під час гри вона здетонувалаУ Запорізькій області двоє дітей знайшли вибухівку. Під час гри вона здетонувала
У Херсонській області трактор підірвався на вибухівці: є загиблі та пораненіУ Херсонській області трактор підірвався на вибухівці: є загиблі та поранені
Графіті Бенксі у Київській області охоронятиме від вандалів спецсистема із сигналізацієюГрафіті Бенксі у Київській області охоронятиме від вандалів спецсистема із сигналізацією
Майже у всій Одесі та області через аварію пропало світло: що відомо на даний моментМайже у всій Одесі та області через аварію пропало світло: що відомо на даний момент
У Харківській області чоловік із дитиною підірвалися на вибуховому пристроїУ Харківській області чоловік із дитиною підірвалися на вибуховому пристрої
У Київській області уламки ракети вбили жінку на кладовищіУ Київській області уламки ракети вбили жінку на кладовищі
Последние новости
Подгружаем последние новости