У Харківській області чоловік у власному дворі підірвався на протипіхотній «Пелюстці»

Мирного жителя Руських Тишок госпіталізували.

У селі Руські Тишки на Харківщині чоловік підірвався на міні «Пелюстка» у власному ж подвір’ї. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та нагадав, що в регіоні мінна небезпека залишається високою, інформує ZN.ua .

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«В області залишається дуже високою мінна небезпека. Сьогодні у с. Руські Тишки Харківського району 43-річний чоловік наступив на власному подвір’ї на міну «Пелюстка», – зазначив Синєгубов.

Він додав, що чоловіка госпіталізували. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Зараз лікарі надають йому необхідну допомогу.