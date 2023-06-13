В Херсонській області заборонили в’їзд до постраждалих від повені сіл та міст

Також в регіоні вели низку обмежень для ліквідації наслідків повені.

Рада оборони Херсонської області заборонила в'їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення, а також внесла низку обмежень на території регіону для ліквідації наслідків знищення Каховської ГЕС, що спричинило до серйозних проблем, повідомили в Херсонській ОВА, інформує ZN.ua .

© Суспільне UA

Так, з 16 червня до 17 липня в Херсонській області продаж алкоголю дозволено лише з 10:00 до 15:00. Також заборонено стихійний продаж риби, раків тощо.

В області не дозволено проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо. При цьому категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та об?єктів критичної інфраструктури.

Також заборонено в?їзд до мікрорайону Корабел у Херсоні для обстеження та з?ясування безпекової ситуації. На разі мікрорайоні встановлюється комендантська година, котра триватиме з 15:00 до 12:00. Після проведення безпекових заходів буде дозволено в?їзд на район для громадян, котрі там зареєстровані або винаймають житло.

Що ж стосується в’їзду до підтоплених населених пунктів, то він буде заборонений до окремого розпорядження.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС опинилися під водою 600 квадратних кілометрів Херсонської області, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег.

У Головному управлінні розвідки України розповіли, що окупанти довго готувалися до теракту на ГЕС. За даними президента Володимира Зеленського, знищити об'єкт ззовні фізично неможливо, тому підрив могли здійснити зсередини. Про те, що, скоріш за все, саме Росія підірвала дамбу сказали й кілька західних лідерів. Після повного руйнування Каховської ГЕС рівень води в Каховському водосховищі впав нижче «мертвої точки» 8 червня.