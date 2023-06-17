У Херсонській області під час виконання польових робіт 36-річний чоловік підірвався на російській міні

В ОВА розповіли про стан постраждалого.

У селі Борозенське на Херсонщині під час виконання польових на російській міні підірвався мирний житель, повідомили в обласній військовій адміністрації. Чоловіка доправили до лікарні в задовільному стані, інформує ZN.ua.

«Через детонацію вибухівки 36-річний чоловік отримав опіки 20% тіла – обличчя, рук та ніг. Пораненого доставили до опікового відділення в Кривому Розі. Його стан – задовільний», – зазначили в ОВА.

В адміністрації нагадали, що мінна небезпека в регіоні залишається надзвичайно високою.

«Бережіть себе та в жодному разі не відвідуйте території, котрі ще не обстежили сапери! Найбільше вибухівки — у лісосмугах, полях, на узбережжях водойм та узбіччях доріг. Не ризикуйте життям і здоров'ям!», – додали в ОВА.





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