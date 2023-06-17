У Херсонській області під час виконання польових робіт 36-річний чоловік підірвався на російській міні
В ОВА розповіли про стан постраждалого.
У селі Борозенське на Херсонщині під час виконання польових на російській міні підірвався мирний житель,
«Через детонацію вибухівки 36-річний чоловік отримав опіки 20% тіла – обличчя, рук та ніг. Пораненого доставили до опікового відділення в Кривому Розі. Його стан – задовільний», – зазначили в ОВА.
В адміністрації нагадали, що мінна небезпека в регіоні залишається надзвичайно високою.
«Бережіть себе та в жодному разі не відвідуйте території, котрі ще не обстежили сапери! Найбільше вибухівки — у лісосмугах, полях, на узбережжях водойм та узбіччях доріг. Не ризикуйте життям і здоров'ям!», – додали в ОВА.