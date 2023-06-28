Удар по Краматорську: Серед постраждалих українська письменниця Вікторія Амеліна та громадяни Колумбії

За словами колумбійських журналіста та політика, Амеліна перебуває у важкому стані.

Серед постраждалих внаслідок удару по кафе в Краматорську опинилися українська письменниці Вікторія Амеліна та троє громадян Колумбії – Серхіо Харамільйо, Ектор Абад Фасіолінс і Каталіна Гомес. Про це йдеться у спільній заяві письменника Гектора Абада та політика Серхіо Харамільо, інформує ZN.ua.

«Сьогодні ввечері, коли ми вечеряли в ресторані-піцерії RAI в Краматорську з Вікторією Амеліною, надзвичайною українською письменницею, і видатною журналісткою Каталіною Гомес, ми стали об’єктом російської атаки крилатою ракетою по ресторану, який є частиною торговельного комплексу. Це звичайне місце зустрічі міжнародних кореспондентів і суспільства Краматорська. Ми збирали матеріал у цьому та інших містах Донбасу для нашого руху «Тримайся, Україно!» Ми хотіли висловити солідарність Латинської Америки з українським народом проти варварського та незаконного російського вторгнення», – йдеться у заяві.

Вказано, що з Серхіо Харамільйо, Ектором Абадом Фасіолінсом і Каталіною Гомес все в порядку, вони отримали незначні травми. Однак українська письменниця Вікторія Амеліна знаходиться у важкому стані. Вона отримала травму голови.

«Усі наші думки з Вікторією. Ми не приймаємо цю нову злочинну атаку Росії проти населення Краматорська, де вже загинуло 63 цивільних у квітні минулого року, коли Росія запустила ракету по вокзалу. Напади на цивільні місця є варварським актом. Тримайся Україно», – зазначили громадяни Колумбії.





Интересные новости
У Франції поліція застрелила водія-підлітка: в країні почалися протестиУ Франції поліція застрелила водія-підлітка: в країні почалися протести
Співачку Мадонну шпиталізували із серйозною інфекцієюСпівачку Мадонну шпиталізували із серйозною інфекцією
Віка з "НеАнгелів" зрадила Україну та поїхала на заробітки до РФВіка з "НеАнгелів" зрадила Україну та поїхала на заробітки до РФ
В Каліфорнії знайшли рештки актора Джуліана Сендза, який зник під час відпочинку в горахВ Каліфорнії знайшли рештки актора Джуліана Сендза, який зник під час відпочинку в горах
Удар по Краматорську: Серед постраждалих українська письменниця Вікторія Амеліна та громадяни КолумбіїУдар по Краматорську: Серед постраждалих українська письменниця Вікторія Амеліна та громадяни Колумбії
Блок рекламы


Похожие новости
В Херсонській області заборонили в’їзд до постраждалих від повені сіл та містВ Херсонській області заборонили в’їзд до постраждалих від повені сіл та міст
У лікарні померла дівчинка, яка отримала поранення внаслідок удару по Краматорську 29 квітняУ лікарні померла дівчинка, яка отримала поранення внаслідок удару по Краматорську 29 квітня
Серед постраждалих від стрілянини в Гамбурзі є українкаСеред постраждалих від стрілянини в Гамбурзі є українка
Кількість загиблих у Запоріжжі під час удару по п'ятиповерхівці зросла: фото та нові даніКількість загиблих у Запоріжжі під час удару по п'ятиповерхівці зросла: фото та нові дані
Українська модель показала нагороду за допомогу контррозвідці та відповіла на потоки брудуУкраїнська модель показала нагороду за допомогу контррозвідці та відповіла на потоки бруду
Число жертв удару по житловому будинку у Запоріжжі продовжує зростати: під завалами шукають дитинуЧисло жертв удару по житловому будинку у Запоріжжі продовжує зростати: під завалами шукають дитину
Паспорт громадянина України: скільки він може зберігатися, якщо його вчасно не забратиПаспорт громадянина України: скільки він може зберігатися, якщо його вчасно не забрати
Перехід на новий календар: Українська Греко-Католицька Церква вирішила святкувати по-новомуПерехід на новий календар: Українська Греко-Католицька Церква вирішила святкувати по-новому
Українська дівчина Бонда Куриленко разом з вирізом зачарувала виглядом: "Закохався в тебе, давай закрутимо..."Українська дівчина Бонда Куриленко разом з вирізом зачарувала виглядом: "Закохався в тебе, давай закрутимо..."
Вікторія Бекхем показала, як відзначила Новий рік із сім'єю, і засвітила інтер'єр свого будинку в АнгліїВікторія Бекхем показала, як відзначила Новий рік із сім'єю, і засвітила інтер'єр свого будинку в Англії
Последние новости
Подгружаем последние новости