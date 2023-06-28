Удар по Краматорську: Серед постраждалих українська письменниця Вікторія Амеліна та громадяни Колумбії

За словами колумбійських журналіста та політика, Амеліна перебуває у важкому стані.

Серед постраждалих внаслідок удару по кафе в Краматорську опинилися українська письменниці Вікторія Амеліна та троє громадян Колумбії – Серхіо Харамільйо, Ектор Абад Фасіолінс і Каталіна Гомес. Про це йдеться у спільній заяві письменника Гектора Абада та політика Серхіо Харамільо, інформує ZN.ua .

«Сьогодні ввечері, коли ми вечеряли в ресторані-піцерії RAI в Краматорську з Вікторією Амеліною, надзвичайною українською письменницею, і видатною журналісткою Каталіною Гомес, ми стали об’єктом російської атаки крилатою ракетою по ресторану, який є частиною торговельного комплексу. Це звичайне місце зустрічі міжнародних кореспондентів і суспільства Краматорська. Ми збирали матеріал у цьому та інших містах Донбасу для нашого руху «Тримайся, Україно!» Ми хотіли висловити солідарність Латинської Америки з українським народом проти варварського та незаконного російського вторгнення», – йдеться у заяві.

Вказано, що з Серхіо Харамільйо, Ектором Абадом Фасіолінсом і Каталіною Гомес все в порядку, вони отримали незначні травми. Однак українська письменниця Вікторія Амеліна знаходиться у важкому стані. Вона отримала травму голови.

«Усі наші думки з Вікторією. Ми не приймаємо цю нову злочинну атаку Росії проти населення Краматорська, де вже загинуло 63 цивільних у квітні минулого року, коли Росія запустила ракету по вокзалу. Напади на цивільні місця є варварським актом. Тримайся Україно», – зазначили громадяни Колумбії.