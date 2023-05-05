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2023-05-05
У лікарні померла дівчинка, яка отримала поранення внаслідок удару по Краматорську 29 квітня
Протягом п'яти днів вона боролася за своє життя.
Росія здійснила удар БПЛА по місту Краматорськ в Донецькій області 29 квітня. Тоді було відомо, що внаслідок атаки постраждали двоє людей - мама і донька. Їх у важкому стані госпіталізували. Та вже сьогодні мер міста Олександр Гончаренко повідомив, що дитина померла у лікарні, інформує
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"Дівчинка, яка була поранена в наслідок російського удару по Краматорську 29 квітня, померла у лікарні", - написав він
Вікторія Хмілевська, ZN.ua