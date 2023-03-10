Серед постраждалих від стрілянини в Гамбурзі є українка

Її життю ніщо не загрожує.

Серед постраждалих від стрілянини в Гамбурзі є українка
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Під час стрілянини у церкві Свідків Єгови в Гамбурзі була поранена і українка, повідомив у коментарі LIGA.net спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, зараз жінці надається необхідна медична допомога, загрози її життю немає.

Ніколенко додав, що Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє з німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв‘язок з рідними постраждалої. Зокрема консул незабаром планує відвідати лікарню, аби надати українській громадянці консульську допомогу.


Ірина Знась, ZN.ua





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