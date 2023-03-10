Серед постраждалих від стрілянини в Гамбурзі є українка

Під час стрілянини у церкві Свідків Єгови в Гамбурзі була поранена і українка, повідомив у коментарі LIGA.net спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, зараз жінці надається необхідна медична допомога, загрози її життю немає.

Ніколенко додав, що Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє з німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв‘язок з рідними постраждалої. Зокрема консул незабаром планує відвідати лікарню, аби надати українській громадянці консульську допомогу.