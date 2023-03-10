Винуватець стрілянини у Гамбурзі, ймовірно, загинув на місці події

Такого висновку поліція дійшла, оглянувши місце злочину, інформує ZN.ua.

Винуватець стрілянини у Гамбурзі, ймовірно, загинув на місці події
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За попередньою інформацією, підозрюваний у вчиненні стрілянини у церкві Свідків Єгови в німецькому Гамбурзі напередодні ввечері, де загинули щонайменше сім людей, також загинув на місці події. Про це повідомляє CNN.

Поліція спочатку не знала, скільки стрільців могло там бути. Але згодом, після огляду церкви, поліція припустила, що нападник був лише один і, ймовірно, він помер на місці.

"Ми думаємо, що нападник діяв самостійно. Усі заходи поліції в околицях послідовно припиняються. Розслідування обставин злочину триває", – повідомив речник гамбурзької поліції.

Раніше представник поліції заявив, що влада з'ясовує, чи був стрілець серед кількох людей, знайдених мертвими на місці події.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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