На фронті загинув молодий кінооператор Олесь Самчук

Цього місяця він планував одружитися.

На фронті 11 березня під час ворожого обстрілу на донецькому напрямку загинув молодий кінооператор Олесь Самчук, якому було лише 22 роки. Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua .

© Національна спілка кінематографістів України/Facebook

Зазначається, що Олесь закінчив інститут Тараса Шевченка минулого року за спеціальністю «Кіно та кінооператорство» і служив в аеророзвідці під позивним «Каркаде».

19 березня мало відбутися його весілля.