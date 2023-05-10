У Рівненській області трактор підірвався на міні: є загиблий

Водій проігнорував огородження про замінування території.

У середу, 10 травня, на півночі Рівненської області в прикордонній смузі трактор підірвався на міні, заявив глава ОВА Віталій Коваль у Telegram.

"Ситуація сталася в полі на території Дубровицької територіальної громади. На жаль – один чоловік загинув, інший - травмований. Проігнорувавши табличку маркувального знаку та огородження про замінування території, трактор заїхав на поле", - наголосив Коваль, інформує ZN.ua .

У Рівненській області заміновано увесь прикордонний периметр із Білоруссю. На півночі області військові активно будують інженерні та фортифікаційні споруди, протитанкові рови, заявив глава Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, 229 спільних кілометрів із Білоруссю зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб Рівненської області.