Міла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинку

Голлівудська актриса з українським корінням Міла Куніс вирушила на відпочинок із чоловіком. Ось тільки її чоловік насмішив мережу своїм втомленим виглядом.

Українка Міла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинку: рідкісні фото

Міла Куніс та Ештон Кутчер взяла своїх двох дітей та поїхали на пляж недалеко від Санта-Барбари. Пара зняла милий будиночок вартістю 10 млн доларів, щоб провести час із сім'єю та подихати морським повітрям.

Папараці зняли пару на Садовому ринку, де вони присіли, щоб перекусити та випити пива. Як зазначає публіка, таке почуття, що чоловікові Мілі Куніс потрібна відпустка після відпустки, адже вона виглядає абсолютно змученою та пригніченою. Особливо громадськість була вражена тим, як виглядав зірка фільму "Де моя тачка, чувак", доки чекав на дружину з магазину. Він сів за столик, тримав голову двома руками і явно був не в кращому стані.

Українка Міла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинку: рідкісні фото

А ось Міла Куніс виглядала чудово. Красуня-українка одягла джинси-скінні, кросівки та подовжену худорлю, волосся зібрала в хвіст, а очі прикрила сонцезахисними окулярами. Поруч із нею бігали двоє її дітей – 10-річна Уайєтт та 6-річний Димитрій.

Українка Міла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинку: рідкісні фото

Українка Міла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинку: рідкісні фото

Під фото можна побачити здивовані коментарі громадськості. Багато хто звернув увагу на те, що не дивно, що Ештон виглядає саме так на "відпочинку" з двома маленькими дітьми, і що це побічний ефект батьківства.

Українка Міла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинку: рідкісні фото

Нагадаємо, українка Міла Куніс у прозорій блузі та під руку з чоловіком зробила рідкісний вихід у світ.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Міла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинкуМіла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинку
П’яний чоловік, що накинувся на Раміну Есхакзай виявився рекетиром, який безнаказно "трусив" столичні мафиП’яний чоловік, що накинувся на Раміну Есхакзай виявився рекетиром, який безнаказно "трусив" столичні мафи
Електронна черга для проходження ВЛК: у яких містах вона працюєЕлектронна черга для проходження ВЛК: у яких містах вона працює
"Це вчинок": Пономарьов висловився про Лободу, яка розірвала зв'язки з РФ"Це вчинок": Пономарьов висловився про Лободу, яка розірвала зв'язки з РФ
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек переїжджають до нового будинку за 60 млн доларів: фотоДженніфер Лопес та Бен Аффлек переїжджають до нового будинку за 60 млн доларів: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Оля Полякова перебуває на межі розлучення із чоловіком: співачка дала щире інтерв'юОля Полякова перебуває на межі розлучення із чоловіком: співачка дала щире інтерв'ю
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зганьбилися на публіці: папараці зняли сварку подружжяДженніфер Лопес і Бен Аффлек зганьбилися на публіці: папараці зняли сварку подружжя
Шакіра вперше після розлучення потрапила до об'єктиви папараці: як у реальному житті виглядає співачкаШакіра вперше після розлучення потрапила до об'єктиви папараці: як у реальному житті виглядає співачка
Дженніфер Еністон засвітилася на побаченні з колишнім чоловіком - фотоДженніфер Еністон засвітилася на побаченні з колишнім чоловіком - фото
Дружина Г'ю Джекмана захопила зовнішнім виглядом на прем'єрі з чоловіком - схудла і помолодшала на 10 роківДружина Г'ю Джекмана захопила зовнішнім виглядом на прем'єрі з чоловіком - схудла і помолодшала на 10 років
Камалія заінтригувала спільним фото з чоловіком-мільярдером після новин про розлученняКамалія заінтригувала спільним фото з чоловіком-мільярдером після новин про розлучення
Донька Моніки Белуччі у чорній будуарній сукні викликала фурор на тижні моди у МіланіДонька Моніки Белуччі у чорній будуарній сукні викликала фурор на тижні моди у Мілані
Кетрін Зета-Джонс в ефектній сукні з леопардовим принтом вийшла у світ з чоловіком і синомКетрін Зета-Джонс в ефектній сукні з леопардовим принтом вийшла у світ з чоловіком і сином
Продала бронежилетів на 500 тисяч: до суду потрапила жінка, яка наживалася на пожертвуваннях українцівПродала бронежилетів на 500 тисяч: до суду потрапила жінка, яка наживалася на пожертвуваннях українців
Jerry Heil після падіння в оркестрову яму звернулася до українців: "Я дещо зрозуміла..."Jerry Heil після падіння в оркестрову яму звернулася до українців: "Я дещо зрозуміла..."
Последние новости
Подгружаем последние новости