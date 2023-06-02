Міла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинку

Голлівудська актриса з українським корінням Міла Куніс вирушила на відпочинок із чоловіком. Ось тільки її чоловік насмішив мережу своїм втомленим виглядом.

Міла Куніс та Ештон Кутчер взяла своїх двох дітей та поїхали на пляж недалеко від Санта-Барбари. Пара зняла милий будиночок вартістю 10 млн доларів, щоб провести час із сім'єю та подихати морським повітрям.

Папараці зняли пару на Садовому ринку, де вони присіли, щоб перекусити та випити пива. Як зазначає публіка, таке почуття, що чоловікові Мілі Куніс потрібна відпустка після відпустки, адже вона виглядає абсолютно змученою та пригніченою. Особливо громадськість була вражена тим, як виглядав зірка фільму "Де моя тачка, чувак", доки чекав на дружину з магазину. Він сів за столик, тримав голову двома руками і явно був не в кращому стані.

А ось Міла Куніс виглядала чудово. Красуня-українка одягла джинси-скінні, кросівки та подовжену худорлю, волосся зібрала в хвіст, а очі прикрила сонцезахисними окулярами. Поруч із нею бігали двоє її дітей – 10-річна Уайєтт та 6-річний Димитрій.

Під фото можна побачити здивовані коментарі громадськості. Багато хто звернув увагу на те, що не дивно, що Ештон виглядає саме так на "відпочинку" з двома маленькими дітьми, і що це побічний ефект батьківства.

Нагадаємо, українка Міла Куніс у прозорій блузі та під руку з чоловіком зробила рідкісний вихід у світ.