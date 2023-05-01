Дженніфер Еністон засвітилася на побаченні з колишнім чоловіком - фото

Дженніфер Еністон возз'єдналася зі своїм колишнім чоловіком. Солодку парочку помітили разом папараці на вечері з друзями у Нью-Йорку.

Дженніфер Еністон зустрічається з колишнім чоловіком: у Мережі показали фото

Згідно з фотографіями, опублікованими Daily Mail, екс-закохані вечеряли в елітному ресторані разом із Джейсоном Бейтманом та його дружиною Амандою.

Поки що невідомо, чи це просто дружня зустріч чи актори вирішили спробувати почати все з чистого аркуша. Коли вони розлучилися у 2018 році, то основною причиною називалося небажання Джастіна жити у Лос-Анджелесі, а Дженніфер – переїжджати до Нью-Йорка.

Дженніфер Еністон зустрічається з колишнім чоловіком: у Мережі показали фото

На зустрічі з колишнім чоловіком зірка серіалу "Друзі" з'явилася у повністю чорному вбранні. Її вибір упав на штани-дудочки, кофту, довге пальто, ботильйони та невелику сумочку. Джастін Теру виглядав чудово у вузьких джинсах, грубих черевиках і куртці з коміром-стійкою.

Дженніфер Еністон зустрічається з колишнім чоловіком: у Мережі показали фото

Під час зустрічі колишнє подружжя обнялося, а пізніше ресторан Дженніфер Еністон залишила з трояндою в руках.

Дженніфер Еністон зустрічається з колишнім чоловіком: у Мережі показали фото

Закохані почали зустрічатися у 2011 році після спільної роботи над фільмом "Жага мандрівок". Їхнє весілля відбулося через чотири роки, а про розлучення стало відомо через два з половиною роки. Незважаючи на розставання, актори залишалися у дружніх стосунках упродовж багатьох років.

Дженніфер Еністон зустрічається з колишнім чоловіком: у Мережі показали фото

Нагадаємо, Дженніфер Еністон у "голій" міні-сукні засвітила нестаріючу фігуру.


Анастасия Березовская, Тудей





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