Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зганьбилися на публіці: папараці зняли сварку подружжя

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек привернули масу уваги на прем'єрі нового фільму актриси. Папараці зняли пару під час сварки, а потім вони як ні в чому не бувало вийшли на килимову доріжку.

На фото, якими журналісти поділилися в Мережі, американська актриса та її чоловік режисер здавалися роздратованими. Вони говорили про щось, потім почали активно жестикулювати, а Аффлек дивився на Джей Ло з явним роздратуванням.

Сталося це якраз перед тим, як закохані вийшли на килимову доріжку, а там вже поводилися як справжня пара, яка душі одна в одній не чує.

Напередодні папараці зняли пару під час прогулянки. Декому здалося, що пара посварилася, особливо коли Бен грюкнув дверима з боку Дженніфер, коли та сіла всередину.

Проте експерт із читання з губ заявила, що це всі злі язики розпускають чутки про проблеми щодо пари. Насправді на килимовій доріжці вони обговорювали зовнішній вигляд Лопес, а Аффлек цікавився, чи з нею все гаразд.

Так що шанувальники можуть спати спокійно, в особистому житті їхньої улюбленої пари тиша та гладь.

Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Лопес у крихітному топі та трендовій спідниці відвідала прем'єру свого нового фільму.