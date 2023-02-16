Мобілізація в Україні: як проходить медкомісія для резервістів

Загальну мобілізацію в Україні продовжено до 18 травня. Незважаючи на те, що темпи мобілізації прискорили, багатьом громадянам повістки виписують не одразу на фронт, а для уточнення даних та проходження медкомісії. Призову підлягають всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Процедура проходження їхнього медогляду після отримання повістки чітко прописана у наказі Міністерства оборони "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України".

Мобілізація в Україні: як проходить медкомісія для резервістів, і кого визнають непридатними до служби

Щодо резервістів, то медогляд мають проходити:

  • військовозобов'язані запасу за рішенням військового комісара, начальника ТЦК – Військово-лікарської комісії військового комісаріату, ВЛК ТЦК, гарнізонної, госпітальної ВВК;
  • військовослужбовці строкової військової служби, звільнені з військової служби за рішенням командира військової частини – гарнізонної, госпітальної Військово-лікарської комісії (ВЛК).

Перелік аналізів перед медоглядом:

  • загальний аналіз крові;
  • загальний аналіз сечі;
  • біохімічний аналіз (цукор, білірубін, аланінамінотрансфераза (АЛТ);
  • серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ); антиген до вірусу гепатиту "В" (HBsAg); антитіла до вірусу гепатиту "С" (anti-HCV); реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);
  • визначення групи крові та резус-приладдя;
  • рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки;
  • електрокардіограма.

У наказі Міноборони також зазначено, що всі кандидати мають надати ВВК довідку про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, а також сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.

Мобілізація в Україні: як проходить медкомісія для резервістів, і кого визнають непридатними до служби

Усі резервісти обов'язково оглядаються хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом та дерматологом.

Після проходження медкомісії на кожного кандидата заводиться Карта обстеження та медичного огляду.

Після проведення медичного огляду ВВК виносить ухвалу: "Придатний (або непридатний) для служби у військовому резерві за певною спеціальністю", або "Непридатний для проходження служби у військовому резерві" - у разі виявлення захворювання, що перешкоджає проходженню служби у військовому резерві.

Військовозобов'язані, звільнені з військової служби за станом здоров'я, розглядаються кандидатами для проходження служби у військовому резерві у разі повного їх одужання.

Раніше повідомлялося, у яких випадках призовників можуть відправити на повторну медкомісію.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Олег Винник повернеться на сцену після одужанняОлег Винник повернеться на сцену після одужання
Брат Ірини Федишин загинув на війніБрат Ірини Федишин загинув на війні
Осадча розкритикувала Червоний хрест після його відвідин: "Я особисто засмутилася..."Осадча розкритикувала Червоний хрест після його відвідин: "Я особисто засмутилася..."
Блейк Лайвлі народила четверту дитину і приголомшила фігуроюБлейк Лайвлі народила четверту дитину і приголомшила фігурою
Бойфренд Сопонару з "Жіночого кварталу" похизувався відпочинком із зірковою подругою у Майамі: фотоБойфренд Сопонару з "Жіночого кварталу" похизувався відпочинком із зірковою подругою у Майамі: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Мобілізація та поганий зір: з якими хворобами очей можна отримати повну непридатність до військової службиМобілізація та поганий зір: з якими хворобами очей можна отримати повну непридатність до військової служби
Мобілізація та гіпертонія: стало відомо, яких хворих звільнять від призову до ЗСУМобілізація та гіпертонія: стало відомо, яких хворих звільнять від призову до ЗСУ
"Я залишаюся": 75-річний Фумінорі прожив в Україні 9 місяців і зважився на відчайдушний крок"Я залишаюся": 75-річний Фумінорі прожив в Україні 9 місяців і зважився на відчайдушний крок
Сейсмолог оцінив можливість землетрусу в УкраїніСейсмолог оцінив можливість землетрусу в Україні
“В мене був флешбек, що я в Україні”, - українка розповіла, як рятувалась під час землетрусу у Туреччині“В мене був флешбек, що я в Україні”, - українка розповіла, як рятувалась під час землетрусу у Туреччині
В Україні затримали банду наркоторговців із мільйонним оборотом: фотоВ Україні затримали банду наркоторговців із мільйонним оборотом: фото
Актор "Зоряних воєн" Марк Гемілл допоможе армії Україні оригінальним збором коштівАктор "Зоряних воєн" Марк Гемілл допоможе армії Україні оригінальним збором коштів
"Кракен" в Україні: чи варто боятися нової мутації COVID-19"Кракен" в Україні: чи варто боятися нової мутації COVID-19
Стало відомо, як в Україні обвалилася народжуваністьСтало відомо, як в Україні обвалилася народжуваність
Осадча жорстко розкритикувала Меладзе після виправдання за слова "Слава Україні": "Після 14 років цей бравий грузин боявся..."Осадча жорстко розкритикувала Меладзе після виправдання за слова "Слава Україні": "Після 14 років цей бравий грузин боявся..."
Последние новости
Подгружаем последние новости