Мобілізація в Україні: як проходить медкомісія для резервістів

Загальну мобілізацію в Україні продовжено до 18 травня. Незважаючи на те, що темпи мобілізації прискорили, багатьом громадянам повістки виписують не одразу на фронт, а для уточнення даних та проходження медкомісії. Призову підлягають всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Процедура проходження їхнього медогляду після отримання повістки чітко прописана у наказі Міністерства оборони "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України".

Щодо резервістів, то медогляд мають проходити:

військовозобов'язані запасу за рішенням військового комісара, начальника ТЦК – Військово-лікарської комісії військового комісаріату, ВЛК ТЦК, гарнізонної, госпітальної ВВК;

за рішенням військового комісара, начальника ТЦК – Військово-лікарської комісії військового комісаріату, ВЛК ТЦК, гарнізонної, госпітальної ВВК; військовослужбовці строкової військової служби, звільнені з військової служби за рішенням командира військової частини – гарнізонної, госпітальної Військово-лікарської комісії (ВЛК).

Перелік аналізів перед медоглядом:

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

біохімічний аналіз (цукор, білірубін, аланінамінотрансфераза (АЛТ);

серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ); антиген до вірусу гепатиту "В" (HBsAg); антитіла до вірусу гепатиту "С" (anti-HCV); реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);

визначення групи крові та резус-приладдя;

рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки;

електрокардіограма.

У наказі Міноборони також зазначено, що всі кандидати мають надати ВВК довідку про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, а також сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.

Усі резервісти обов'язково оглядаються хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом та дерматологом.

Після проходження медкомісії на кожного кандидата заводиться Карта обстеження та медичного огляду.

Після проведення медичного огляду ВВК виносить ухвалу: "Придатний (або непридатний) для служби у військовому резерві за певною спеціальністю", або "Непридатний для проходження служби у військовому резерві" - у разі виявлення захворювання, що перешкоджає проходженню служби у військовому резерві.

Військовозобов'язані, звільнені з військової служби за станом здоров'я, розглядаються кандидатами для проходження служби у військовому резерві у разі повного їх одужання.

Раніше повідомлялося, у яких випадках призовників можуть відправити на повторну медкомісію.