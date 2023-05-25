ПЦУ переходить на новий календар: коли буде святкування Трійці

В Україні з 1 вересня перейдуть на новий календар церковних свят.

Православна церква України ухвалила перехід на Новоюліанський календар. Якщо це рішення прийме Помісний собор 27 липня, то вже с 1 вересня православні українці будуть відзначати свята у нові дати, інформує ZN.ua .

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Дата святкування Трійці

Трійця в Україні є державним святом. Кожного року дата свята змінюється, оскільки вона залежить від дати Великодня. Християни західного обряду відзначають Трійцю та П'ятидесятницю окремо, а східного – в один день.

Так, у 2023 році християни східного обряду відзначатимуть Трійцю 4 червня. На тиждень раніше, 28 травня, Трійцю святкуватимуть християни західного обряду.

У 2024 році християни західного обряду святкуватимуть Великдень 31 березня. Для християн східного обряду свято Воскресіння Христового настане 5 травня.

Тому Трійцю у 2024 році відзначатимуть 23 червня християни східного обряду, а західного – 19 травня.