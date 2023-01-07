В Австрії в казармі відбулася стрілянина: Солдат напав на начальника варти, той вистрелив у відповідь

У казармі австрійського міста Вінер-Нойштадт начальник варти застрелив підлеглого солдата, повідомили у пресслужбі міноборони Австрії. Солдат напав на унтер-офіцера, тому останній і вистрілив.

«В аеродромних казармах у Вінер-Нойштадті було вбито охоронця. 20-річний військовозобов’язаний із Нижньої Австрії під час зміни варти погрожував своїм товаришам та фізично напав на свого начальника, офіцера дня, 54-річного унтер-офіцера з Бургенланду. У ході сварки пролунало кілька пострілів, після чого призовник отримав смертельне поранення», – йдеться у повідомленні.

Командир перебуває на лікуванні в лікарні, але вогнепальних поранень у нього немає. Розпочато розслідування точного перебігу подій. Наразі причетні перебувають під наглядом психологічної служби армії, створено слідчу комісію.