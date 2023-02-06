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2023-02-06
Спалахнули кілька квартир: під Києвом горіла багатоповерхівка, фото, відео
У неділю ввечері, 5 лютого, у багатоквартирному житловому будинку у місті Українка Київської області загорілися декілька поверхів.
Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.
Пожежа сталася на вулиці Сосновій. За попередньою інформацією, причиною стали побутові прилади чи газові балони у квартирах.
Вогонь знищив чотири балкони на восьмому та дев'ятому поверхах та дві кімнати у двох квартирах на шостому і сьомому поверхах.
Пожежу ліквідовано о 21:02. Загальна площа займання склала 200 м.кв. За попередніми даними, постраждалих немає, інформує
Фото: t.me/dsns_telegram
Фото: t.me/dsns_telegram
Фото: t.me/dsns_telegram
Фото: t.me/dsns_telegram
Катерина Глянько, Апостроф