Спалахнули кілька квартир: під Києвом горіла багатоповерхівка, фото, відео

У неділю ввечері, 5 лютого, у багатоквартирному житловому будинку у місті Українка Київської області загорілися декілька поверхів.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

Пожежа сталася на вулиці Сосновій. За попередньою інформацією, причиною стали побутові прилади чи газові балони у квартирах.

Вогонь знищив чотири балкони на восьмому та дев'ятому поверхах та дві кімнати у двох квартирах на шостому і сьомому поверхах.

Пожежу ліквідовано о 21:02. Загальна площа займання склала 200 м.кв. За попередніми даними, постраждалих немає, інформує Апостроф.

Фото: t.me/dsns_telegram

Фото: t.me/dsns_telegram

Фото: t.me/dsns_telegram

Фото: t.me/dsns_telegram


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
"Дуже тепла атмосфера": улюблениця Вакарчука Соловій зустрілася з військовими та похвалилася букетами"Дуже тепла атмосфера": улюблениця Вакарчука Соловій зустрілася з військовими та похвалилася букетами
Дочка Анджеліни Джолі з поголеною головою та у міні-шортах з'явилася на публіціДочка Анджеліни Джолі з поголеною головою та у міні-шортах з'явилася на публіці
"Смерть Альошкі": в мережі висмеяли реакцію росіян на "український" шоколад"Смерть Альошкі": в мережі висмеяли реакцію росіян на "український" шоколад
Майже у всій Одесі та області через аварію пропало світло: що відомо на даний моментМайже у всій Одесі та області через аварію пропало світло: що відомо на даний момент
Різ Уізерспун продемонструвала стрункі ноги у мінісукніРіз Уізерспун продемонструвала стрункі ноги у мінісукні
Блок рекламы


Похожие новости
Відео дня: у Туреччині з-під завалів врятували маленьку дівчинкуВідео дня: у Туреччині з-під завалів врятували маленьку дівчинку
В Україні затримали банду наркоторговців із мільйонним оборотом: фотоВ Україні затримали банду наркоторговців із мільйонним оборотом: фото
У Туреччині стався потужний землетрус, є загиблі: фото та відеоУ Туреччині стався потужний землетрус, є загиблі: фото та відео
Під Києвом продавчиня дала відсіч грабіжнику і стусанами вигнала з магазину: момент потрапив на відеоПід Києвом продавчиня дала відсіч грабіжнику і стусанами вигнала з магазину: момент потрапив на відео
"Я - король Сатурна": чоловік впав з 7-го поверху і дивом залишився майже неушкодженим, відео"Я - король Сатурна": чоловік впав з 7-го поверху і дивом залишився майже неушкодженим, відео
79-річний пенсіонер "замінував" кілька будинків через відключення світла: подробиці інциденту79-річний пенсіонер "замінував" кілька будинків через відключення світла: подробиці інциденту
Дорофєєва спровокувала українців новим відео, Кацурін допомагав: "Дякую за контент"Дорофєєва спровокувала українців новим відео, Кацурін допомагав: "Дякую за контент"
У Дніпрі неадекват підірвав удома три гранати та відкрив стрілянину з вікна: відео погромуУ Дніпрі неадекват підірвав удома три гранати та відкрив стрілянину з вікна: відео погрому
Скандал на конкурсі "Міс Всесвіт 2022": українка відмовилась стояти біля росіянки – відеоСкандал на конкурсі "Міс Всесвіт 2022": українка відмовилась стояти біля росіянки – відео
Квартирні крадіжки у містах почастішали: які мітки залишають домушникиКвартирні крадіжки у містах почастішали: які мітки залишають домушники
Последние новости
Подгружаем последние новости