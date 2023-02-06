Спалахнули кілька квартир: під Києвом горіла багатоповерхівка, фото, відео

У неділю ввечері, 5 лютого, у багатоквартирному житловому будинку у місті Українка Київської області загорілися декілька поверхів.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

Пожежа сталася на вулиці Сосновій. За попередньою інформацією, причиною стали побутові прилади чи газові балони у квартирах.

Вогонь знищив чотири балкони на восьмому та дев'ятому поверхах та дві кімнати у двох квартирах на шостому і сьомому поверхах.

Пожежу ліквідовано о 21:02. Загальна площа займання склала 200 м.кв. За попередніми даними, постраждалих немає, інформує Апостроф .

Фото: t.me/dsns_telegram

Фото: t.me/dsns_telegram

Фото: t.me/dsns_telegram

Фото: t.me/dsns_telegram