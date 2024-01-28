Юрій Ніколов передав адвокатові інформацію у справі про напад на квартиру, яка з'явилася на сайті Zhitomir.city

Журналіст каже, що не може наразі оцінювати достовірність інформації, яку отримало житомирське видання.

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Журналіст-розслідувач, співзасновник та редактор "Наших грошей" Юрій Ніколов передав своєму адвокату інформацію, яка 28 січня з'явилася на сайті Zhitomir.city. Про це повідомляє "Детектор медіа", інформує ZN.ua .

"Я передав посилання на цей матеріал своєму адвокату, який комунікує з поліцією. Ми в п'ятницю подали заяву в поліцію про визнання мене постраждалим у цій справі. Якщо визнають цей мій статус, то я отримаю, як розумію, більший доступ до матеріалів справи і тоді зможу щось більше зрозуміти", — сказав журналіст.

Ніколов зазначив, що не може поки що оцінювати достовірність інформації, яку отримав сайт Zhitomir.city: "Я думаю, що до житомирських колег справді хтось приходив і щось розповідав. Це єдиний поки об'єктивний факт в цій історії".

Він також додав, що вважає доцільним розслідувати у провокації проти нього ймовірний російський слід. СБУ поки що не прокоментувало ці нові деталі у справі.