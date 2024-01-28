Юрій Ніколов передав адвокатові інформацію у справі про напад на квартиру, яка з'явилася на сайті Zhitomir.city
Журналіст каже, що не може наразі оцінювати достовірність інформації, яку отримало житомирське видання.
Журналіст-розслідувач, співзасновник та редактор "Наших грошей" Юрій Ніколов передав своєму адвокату
"Я передав посилання на цей матеріал своєму адвокату, який комунікує з поліцією. Ми в п'ятницю подали заяву в поліцію про визнання мене постраждалим у цій справі. Якщо визнають цей мій статус, то я отримаю, як розумію, більший доступ до матеріалів справи і тоді зможу щось більше зрозуміти", — сказав журналіст.
Ніколов зазначив, що не може поки що оцінювати достовірність інформації, яку отримав сайт Zhitomir.city: "Я думаю, що до житомирських колег справді хтось приходив і щось розповідав. Це єдиний поки об'єктивний факт в цій історії".
Він також додав, що вважає доцільним розслідувати у провокації проти нього ймовірний російський слід. СБУ поки що не прокоментувало ці нові деталі у справі.
Як раніше повідомлялося, 28 січня на сайті Zhitomir.city з'явилася новина про те, що до редакції звернулися двоє місцевих мешканців, які наполягають, що нібито саме вони були найняті для нападу на квартиру журналіста Юрія Ніколова 14 січня. За їхніми словами, для провокації їх найняв знайомий, на ім’я Олексій. Двоє молодих чоловіків запевняли, що вони лише виконавці, і що їх використали "в темну" замовники, які переконували, що "все законно" і навіть "погоджено з СБУ".