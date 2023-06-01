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2023-06-01
В поліції уточнили інформацію про загиблих в Києві: двоє жінок і дитина
Ще одинадцять людей отримали поранення.
Поліція Києва
© Національна поліція м.Києва
Поранення різного ступеня тяжкості отримали ще одинадцять осіб. Серед них одна дитина.
У кількох районах пошкоджені будівлі та припарковані автомобілі. Зараз правоохоронці ще документують наслідки ворожої атаки.
Ворожі уламки впали у Дніпровському та Деснянському районах столиці. Пошкоджені багатоповерхівки, вибито вікна в поліклініці, дитячому садочку, сталося займання автівок, частина уламків впала на проїжджу частину.
Ірина Знась, ZN.ua