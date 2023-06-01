В поліції уточнили інформацію про загиблих в Києві: двоє жінок і дитина

Ще одинадцять людей отримали поранення.

Поліція Києва уточнила, що внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 1 червня в Києві загинули троє людей - 33-річна жінка та 34-матір з 11-річною донькою, інформує ZN.ua.

В поліції уточнили інформацію про загиблих в Києві: двоє жінок і дитина
© Національна поліція м.Києва

Поранення різного ступеня тяжкості отримали ще одинадцять осіб. Серед них одна дитина.

У кількох районах пошкоджені будівлі та припарковані автомобілі. Зараз правоохоронці ще документують наслідки ворожої атаки.

Ворожі уламки впали у Дніпровському та Деснянському районах столиці. Пошкоджені багатоповерхівки, вибито вікна в поліклініці, дитячому садочку, сталося займання автівок, частина уламків впала на проїжджу частину.


Ірина Знась, ZN.ua





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