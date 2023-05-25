Прокуратура оскаржить вирок у справі про вбивство Кирила Тлявова

Рішення ще не вступило в силу.

Прокуратура Київської області оскаржуватиме вирок суду у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, згідно з яким колишнього поліцейського засуджено до чотирьох років ув’язнення, іншого – звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на два роки, ще двох фігурантів – виправдано, інформує ZN.ua .

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В Офісі Генерального прокурора зазначили , що наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили, а ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його у встановленому законом порядку.

3 червня 2019 в київській лікарні, не приходячи до тями, помер п'ятирічний Кирило Тлявов. Смертельне вогнепальне поранення голови він отримав біля двору свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня.

Згідно із даними слідства, яке проводило Державне бюро розслідувань, чоловіки стріляли із ганку будинку одного з підозрюваних по мішенях пори те, що місце ураження кулями є громадським місцем, де могли перебувати інші люди.

Одна із випущених Іваном Приходьком куль і влучила в голову 5-річного хлопчика, який в той час гуляв на вулиці з однолітками.