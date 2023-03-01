Куля в голову через сімейний бюджет: у Києві винесли вирок чоловікові, який убив дружину

У Голосіївському районі Києва чоловік до смерті забив рідну матір розвідним ключем, а наприкінці березня 2021 року у квартирі на вулиці Туполєва у Святошинському районі столиці лікарі виявили жінку з вогнепальним пораненням голови, яку госпіталізували до лікарні, однак за кілька днів вона померла.

Про це нагадують у поліції Києва, інформує Апостроф .

Правоохоронці розглядали декілька версій злочину, оскільки співмешканець потерпілої повідомив, що жінка нібито прийшла додому уже з травмою.

Згодом, під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що історію з пораненням чоловік вигадав, аби уникнути відповідальності за скоєний ним злочин. Напередодні між подружжям сталася сварка через сімейний бюджет, в ході якої чоловік взяв пневматичний пістолет та вистрелив дружині в голову.

Слідчі Святошинського управління поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство й скерували справу до Святошинського районного суду, який визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 12-ти років позбавлення волі.