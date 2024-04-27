Апеляційний суд Нью-Йорка скасував вирок Гарві Вайнштейну

І призначив новий судовий розгляд.

Апеляційний суд Нью-Йорка скасував винесений у 2020 році обвинувальний вирок Харві Вайнштейну за звинуваченням у зґвалтуванні, і призначив новий судовий розгляд, пише CNBC, інформує ZN.ua .

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У судовому процесі 2020 року Вайнштейна визнали винним у зґвалтуванні третього ступеня за сексуальний напад на акторку у 2013 році та у вчиненні злочинного сексуального акту шляхом примусу до орального сексу з колишньою асистенткою на виробництві у 2006 році. Вайнштейн був засуджений до 23 років позбавлення волі.

Суд визнав, що суддя, який вів справу опального кіномагната, припустився помилки, дозволивши прокурорам викликати свідків, звинувачення яких не були частиною висунутих проти нього звинувачень. Рішення було ухвалене чотирма голосами проти трьох, його текст опубліковано у четвер вранці.

«Рішення про виклик жінок, які не були частиною звинувачень проти Вайнштейна, було прийнято судом нижчої інстанції помилково», — заявив апеляційний суд.

Помилка «посилилася», коли суд нижчої інстанції постановив, що Вайнштейн може бути підданий перехресному допиту щодо цих звинувачень. Апеляційний суд заявив, що ці рішення принижують репутацію Вайнштейна.

Оскільки прокурори не можуть використовувати попередні судимості або «докази попереднього вчинення конкретних, злочинних, порочних або аморальних дій» для встановлення винуватості особи, рішення про залучення передбачуваних жертв, чиї претензії не були частиною звинувачень проти Вайнштейна, означало, що його судили «за нерелевантними, упередженими і неперевіреними твердженнями про попередні погані вчинки», йдеться у рішенні апеляційного суду.

Адвокат Дуглас Вігдор, який представляв вісьмох обвинувачів Вайнштейна, в тому числі двох свідків на суді в Нью-Йорку, назвав це рішення суду від четверга великим кроком назад у притягненні до відповідальності за акти сексуального насильства.

«Суди зазвичай приймають докази інших не інкримінованих діянь, якщо вони допомагають присяжним зрозуміти питання, що стосуються наміру, способу дій або схеми підсудного. Присяжні були проінструктовані про важливість цих свідчень, і скасування вердикту є трагічним, оскільки це вимагатиме від жертв ще одного судового процесу», — сказав Вігдор.

Тепер прокурори Манхеттена повинні будуть вирішити, чи хочуть вони повторно судити Вайнштейна, якому зараз 72 роки.

«Ми зробимо все, що в наших силах, щоб повторно розглянути цю справу, і залишатимемося непохитними у своєму захисті жертв сексуального насильства», — заявив речник окружного прокурора Мангеттена Елвін Брегг через кілька хвилин після оголошення рішення апеляційного суду.

Судовий процес розпочався після того, як наприкінці 2017 року в ЗМІ почали з'являтися повідомлення про звинувачення Вайнштейна в неправомірній поведінці, а десятки жінок виступили зі звинуваченнями в сексуальному насильстві. Скандал став головним поштовхом для руху #MeToo.

На окремому судовому процесі в Лос-Анджелесі присяжні визнали Вайнштейна винним в одному зґвалтуванні і двох випадках сексуального насильства щодо італійської моделі та актора під час кінофестивалю 2013 року. За цими звинуваченнями він був засуджений до 16 років ув'язнення.

Два звинувачення в непристойних діях проти Вайнштейна також були санкціоновані у Великій Британії.

У жовтні 2022 звинуватили у ще 11 епізодах сексуального насильства.

У січні 2024 року жінка подала позов, звинувативши Вайнштейна і генерального директора Madison Square Garden Entertainment Джеймса Долана в сексуальному насильстві. Долана також звинуватили в торгівлі людьми. Обидва чоловіки заперечили звинувачення.