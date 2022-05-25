"Впервые за три месяца…": Джамала рассказала, как ее "накрыло" посреди Нью-Йорка

Джамала

Певица показала кадры из Нью-Йорка и рассказала, как ее накрыли эмоции спустя три месяца войны.

Популярная украинская певица Джамала, которая сейчас активно гастролирует за границей, собирая средства на благотворительных концертах, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети кадры из Нью-Йорка, а также рассказала, как ее накрыли эмоции отчаянья спустя три месяца войны в Украине.

"Непросто описать свое состояние в эти два дня, но попытаюсь подобрать слова. В Нью-Йорке участвовала в Global Citizen Now: выступление и открытое интервью. Финалом стало мероприятие в Carnegie Hall. Лучшие музыканты в Нью-Йорке собрались, чтобы собрать средства на медицинские нужды Украины. И именно во время этой поездки меня сильно накрыло. Было тяжело. Впервые за 3 месяца войны одержало отчаяние. Сама себе не хотела в этом признаваться, но есть как есть. Все 90 дней нас постоянно качает из стороны в сторону эмоционально", - рассказала Джамала.

Она призналась, что именно вечер в Carnegie Hall спас ее от пропасти уныния. Там она увидела, как лучшие творческие люд мира объединяются для помощи Украине.

"Ицхак Перлман божественно играл на скрипке, а ведущий Ричард Гир постоянно говорил о единении и поддержке. Тогда у меня постоянно муравьи шли кожей – от благодарности. 90 дней самые крутые люди мира сражаются с нами против зла. Несомненно, у зла просто нет шансов", - написала артистка.


Галина Струс, politeka.net

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