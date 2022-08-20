Джамала нагадала світові про катастрофу, яка може статися в Україні через бездіяльність Заходу: "Це страшна загроза..."

Джамала

Джамала нагадала, що поки людство боїться керованої ядерної зброї путіну, в Енергодарі щомиті є ризик некерованої ядерної катастрофи.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала вражена обстрілами Запорізької АЕС, яку постійно обстрілюють російські військові.

В Інстаграм вона нагадала, що поки людство боїться керованої ядерної зброї путіна, в Енергодарі щомиті є ризик некерованої ядерної катастрофи. І чомусь більшість країн світу її просто ігнорують.

Джамала нагадала всьому світу, що в Енергодарі, тимчасово окупованому російськими військами, знаходиться Запорізька АЕС – найбільша в Європі. І станеться справжня ядерна катастрофа, якщо росіяни її висадять у повітря.

І що там роблять росіяни? Звичайно, регулярно обстрілюють її. Нещодавно стало відомо, що російська армія заміняла енергоблоки Запорізької атомної електростанції. Також окупанти використовують електростанцію для прикриття своєї військової техніки.

"Якщо дійде до аварії, площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 000 км2 (як 10 Чорнобильських зон відчуження). Це страшна загроза всьому світу", - доповнила співачка Джамала.


Александра Павленко, politeka.net





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