Джамала потеряла голос перед концертом в Словении

Известная украинская певица Джамала откровенно рассказала о неприятности, с которой столкнулась. Победительница "Евровидения-2016" призналась, что потеряла голос перед концертом в Словении.

“Я молилась, было очень страшно“: Джамала потеряла голос перед концертом в Словении

Исполнительница хита "1944" с начала войны с Россией активно поддерживает Украину с помощью творчества. Джамала дает благотворительные концерты в поддержку родной страны. Она поделилась неприятностью, которая произошла с ней за границей.

Звезда сообщила, что у нее внезапно возникли проблемы со здоровьем. Джамала переживала, что не сможет выступить перед зрителями. Она не хотела заблаговременно извещать поклонников, чтобы не вызывать жалость.

"Со мной в семь утра случилось кое-что во второй раз в жизни. Из-за долгого перелета, из-за того, что уже лето и все включают кондиционеры, я вечером потеряла голос. Я молилась и делала все, чтобы вернуть себе голос. Было очень страшно! Это было второй раз в моей жизни, первый раз – в 2016 году", - отметила поп-дива.

Народная артистка Украины подчеркнула, что подхватила ангину и охрипла. Джамала уточнила, что в Киеве она консультируется со своим фониатром. В Словении же отоларинголог "просто сделал ей обезболивающее".

“Я молилась, было очень страшно“: Джамала потеряла голос перед концертом в Словении

Мама двоих сыновей предстала в эффектном образе. Она облачилась в оригинальное платье желто-голубого цвета. Вышиванку с обнаженными плечами дополнили крупные золотые украшения. Джамала получила много комплиментов и слов поддержки от фанатов.

Недавно Джамала выставила на аукцион шикарное дизайнерское платье с "Евровидения".


Ловіцька Леся, Тудей





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