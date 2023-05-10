Хто пройшов у фінал "Євробачення-2023" після першого півфіналу: результати голосування

У Ліверпулі завершився перший півфінал "Євробачення-2023", в якому брали участь 15 країн, включаючи цьогорічних фаворитів - Швецію (Loreen) і Фінляндію (K??rij?), інформує Апостроф.

За результатами голосування у гранд-фінал "Євробачення-2023" пройшли наступні 10 конкурсантів: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія, Норвегія.

5 країн, що залишилися - Нідерланди, Мальта, Латвія, Ірландія, Азербайджан - набрали менше голосів, тому не зможуть позмагатися за перемогу у фіналі.

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/

Нагадаємо, що у першому півфіналі "Євробачення" 9 травня голосували глядачі з 15 країн-учасниць, а також три країни, які раніше пройшли кваліфікацію: Німеччина, Франція та Італія. Єврофани побачили короткі фрагменти виступів їхніх представників, які були раніше записані на репетиції.

Окремо підраховувалися голоси "Іншого світу" - країн, які не беруть участь у "Євробаченні-2023". Глядачі могли голосувати за пісні фаворитів на сайті www.esc.vote за окрему плату. Їхні голоси підсумовували і врахували як ще одну окрему "країну".

Наступний етап конкурсу у Ліверпулі – другий півфінал "Євробачення-2023", який відбудеться 11 травня у четвер. На сцену вийдуть учасники з 16 країн у наступній послідовності:


    Наталка Лавринець, Апостроф





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