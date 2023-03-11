Жителів Британії попереджають: «погана погода» стане більш частим явищем у країні

Кліматологи радять британцям готуватися до більш частих "екстремальних злив", які можуть призводити до раптових повеней, інформує ZN.ua.

Жителів Британії попереджають: «погана погода» стане більш частим явищем у країні
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Всюдисущий сніг, лід і вітер, що викликали руйнування у Великій Британії цього тижня, прийшли за найпосушливішим за 30 років лютим і надзвичайно низькими температурами, пише FT.

Протягом місяця в Англії зареєстрували найнижчу кількість опадів із 1993 року. У найпосушливішому графстві Ессекс за весь місяць випало лише 3,5 мм опадів, або 8 відсотків від середнього. В Уельсі випало 22% середньої кількості опадів, у Північній Ірландії - 34%, а в Шотландії - 69%, а це означає, що у Великій Британії загалом випало менше половини нормального рівня опадів для цієї пори року.

За даними Метеобюро, температура по всій Великій Британії в лютому в середньому становила 5,8°C, що є п'ятим найтеплішим показником з моменту початку реєстрації в 1884 році.

Сухі, м'які умови викликають особливе занепокоєння щодо рівня ґрунтових вод. Період із жовтня по березень відомий у королівстві як сезон поповнення запасів, коли випаровування зазвичай нижче, ніж кількість опадів, а рівень води відновлюється після літніх мінімумів. Згідно з UK Hydrological Outlook, рівень ґрунтових вод швидко відреагував на малу кількість опадів у лютому: рекордно низький рівень був зафіксований у Грінфілд-Грейндж, Південний Уельс.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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