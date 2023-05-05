Кожна з них була знайдена у місті чи селищі Криму.

Українська кримськотатарська співачка, переможниця «Євробачення», Джамала представила новий альбом, який отримав назву Q?r?m. До нього увійшли пісні, кожну з яких було знайдено у місті чи селищі Криму, інформує ZN.ua .

Джамала представила альбом кримськотатарських пісень © Facebook/Jamala | Джамала

За словами співачки, над альбомом працювало 80 музикантів, які прагнули до того, щоб показати красу кримськотатарської культури.

«Цією платівкою я втілила свою велику мрію — донести до всього світу, що попри будь-які спроби переписати історію Криму ми не дамо забути правду. А вона ж криється саме у фольклорі, у цих неймовірних сюжетних лініях, які розкривають перед нами щоденники Qirim. Q?r?m: історія продовжується», - заявила Джамала.

За час окупації Криму з 2014 року більшість людей були змушені пристосуватися і отримати так звані паспорти РФ , а деякі навіть втратили віру в те, що Україна повернеться, розповів в інтерв'ю Олексію Гордєєву муфтій Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдер Рустемов.

За його словами, після окупації з півострова виїхало понад 50 тисяч кримських татар і це число продовжує збільшуватися. Більшість із них осіли на материковій Україні, проте після лютого 2022 року частина знову опинилася під російською окупацією.