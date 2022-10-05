Кароль поспішила відхреститися від російських пісень та здивувала заявами на сцені: "Найголовніше..."

Тіна Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль висловилася, як змінила свій репертуар заради українців та скандалу з піснями.

Українська співачка Тіна Кароль вирушила в тур Америкою і встигла відзначитися на своїх концертах. Заради оновленого репертуару, їй довелося перекласти свої російськомовні пісні англійською мовою та додати улюблені улюблені композиції.

«Сьогодні в залі присутні дуже багато українців, які вимушено залишили Україну через війну. Найголовніше для вас у майбутньому – повернутися додому. Найголовніше для вас сьогодні – знайти себе!

Сьогодні час нових перемог, і я сміливо разом із вами йду до них! Тому презентація англомовного альбому – це мій новий крок до нових перемог», – висловилася Тіна про зміни у житті.

Також учора в Лос-Анджелесі Кароль знову нагадала про англомовний альбом "Scandal" та вийшла на сцену у вбранні українського бренду Lever Couture. Пісню-присвяту українським дітям «Ой, ходить сон» Тіна виконала у дуеті з американською співачкою Marieme.

«З початку війни я не виконую російськомовних пісень, хоч би якими великими хітами вони були», - заявила Кароль на концерті.


Дарина Силина, politeka.net





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