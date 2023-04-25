Тіна Кароль у банному халаті засвітила стрункі ніжки

Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram нову серію фото, на яких вона позує в грайливому образі. 38-річна співачка одягла білий махровий халат та босоніжки на високих підборах. Дивлячись на знімки, видно, що зірка схудла і пострункішала.

Схудла Тіна Кароль у банному халаті засвітила стрункі ніжки

Кароль сидить у кадрі на високому стільці з чашкою кави в руках, з-під халата виглядає чорна білизна. На одному з фото вона задумливо дивиться в сторону, а на іншому - широко посміхається на камеру. Знімки вийшли дуже природними та живими.

"Силою віри, силою думки я зцілюю себе. Пробач усіх і прийми всіх у своє серце. Я чиста квітка лотоса. Пробач, бачиш, пробач. Я мед і вітер. Я водоспад і птах. Подивися на мене і відчуй. Я приймаю тебе таким, який ти є. Я прощаю тебе за все. Ми мистецтво природи", - підписала серію знімків Тіна Кароль.

Схудла Тіна Кароль у банному халаті засвітила стрункі ніжки

Схудла Тіна Кароль у банному халаті засвітила стрункі ніжки

Свій образ Тіна Кароль доповнила зібраним волоссям, легким макіяжем з акцентом на губи, а також сережками та обручкою з великим дорогоцінним камінням.

Шанувальники виконавиці наробили їй купу компліментів у Instagram: "Розкішна жінка", "Кайфові фото", "Еталон жіночої краси та ніжності", "Найкрасивіша українка", "Кадри як з голлівудських фільмів", "Надихаючі фото".

Схудла Тіна Кароль у банному халаті засвітила стрункі ніжки

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль у білій міні-сукні нареченої покрутилася на камеру, як героїня з культового фільму.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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