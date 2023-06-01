Тіна Кароль без макіяжу повторила культовий образ Мерилін Монро у ліжку

Тіна Кароль позувала у відвертому образі. 38-річна співачка знялася без макіяжу у ліжку. Вона повторила культовий образ американської актриси Мерілін Монро.

Без одягу та макіяжу: Тіна Кароль повторила культовий образ Мерилін Монро у ліжку

Народна артистка України не боїться показати обличчя без косметики та фотофільтрів. Вона поділилася із шанувальниками чуттєвим кадром.

Тіна Кароль скинула одяг і лягла в білу шовкову постіль. Поп-діва прикрила груди ковдрою.

Народна артистка України не стала робити макіяж. Вона розпустила волосся – кучері ефектно лежали на подушці. Зірка зробила селфі, проникливо подивившись у камеру.

Без одягу та макіяжу: Тіна Кароль повторила культовий образ Мерилін Монро у ліжку

Фанати Тіни Кароль оцінили її новий образ. Багатьом він нагадав культову зйомку кінодіви Мерілін Монро, яка у 1961-му позувала фотографу Дугласу Кіркленду. Тоді зірка фільму "Як вийти заміж за мільйонера" (1953) ніжилась у шовкових білих простирадлах під звуки пісень Френка Сінатри.

Без одягу та макіяжу: Тіна Кароль повторила культовий образ Мерилін Монро у ліжку

"Шикарна", "Така ніжна, без натяку на вульгарність", "Розкішна, любимо", "Яка гарна навіть без макіяжу і фотошопу", "Мерілін Монро нагадала", "Найкраща", "До чого гарненька, любуюся вашою зовнішністю" , "Прекрасна співачка, ніжна як лебідь", "Як найвідоміша блондинка Голлівуду", - захопилися фоловери знаменитості.

Тіна Кароль також поділилася відео, на якому також зображена у ліжку. Проте виконавиця хіта "Пупсик" змінилася. Вона одягла чорну сукню з напівпрозорої тканини та нанесла макіяж у рожевих тонах. Улюблениця публіки виглядала помітно посвіжілою і задоволеною собою.

Раніше Тіна Кароль позувала у мереживному пеньюарі та ковдрі на пляжі.


Леся Ловіцька, Тудей





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