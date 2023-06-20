Софія Вергара показала себе без макіяжу - фанати її не впізнали

Колумбійсько-американська акторка Софія Вергара викликала ажіотаж у Мережі. 50-річна зірка показала себе без макіяжу – але її не впізнали.

Не впізнати: 50-річна зірка “Американської сімейки“ Софія Вергара показала себе без макіяжу

В особистому обліковому записі в Інстаграм зірка серіалу "Американська сімейка" та фільму "Красуні в бігах" опублікувала нові фото. На одному знімку вона зображена на дивані у жовтій сукні, а на другому показала своє селфі.

"Найбільше я люблю літо", - зазначила Софія Вергара у підписі.

Перед фанатами 50-річна актриса з'явилася без макіяжу – принаймні вона відмовилася від своєї чорної підводки для очей та накладних вій.

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Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

Фоловери звернули увагу, що вони ледве впізнають кумира, зазначаючи, що без макіяжу вона не схожа на себе - але в хорошому сенсі, оскільки виглядає молодшою. Однак треба також враховувати той факт, що на знімок накладено фільтр і в житті Софія не виглядає такою молодою.

Не впізнати: 50-річна зірка “Американської сімейки“ Софія Вергара показала себе без макіяжу

"Вона красивіша без макіяжу", "Вона не нафарбувала очі і виглядає більш чудово", "Без макіяжу виглядає по-іншому", "Це не вона", "Вона сама на себе не схожа", "Вона виглядає набагато молодшою без макіяжу" , "Виглядає на 30 років", "Тобі не потрібен макіяж, ти прекрасна", "Вона така красива без макіяжу і з макіяжем, незважаючи ні на що!" – пишуть фанати.

Нагадаємо, Наталія Могилевська зачарувала фанатів фотографією без макіяжу: "Мила та домашня".


Анастасия Березовская, Тудей





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