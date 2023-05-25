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2023-05-25
Померла легендарна співачка Тіна Тернер
Зірці було 83 роки.
Тіна Тернер, одна з найвидатніших рок-вокалісток і найхаризматичніших виконавиць, померла у віці 83 років,
«Тіна Тернер, «Королева рок-н-ролу» мирно померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюріха, Швейцарія. З нею світ втрачає легенду музики та приклад для наслідування», - йдеться у повідомленні.
Зірка, що народилася в США, була однією з найулюбленіших рок-співачок світу. Найбільш відомими її хітами є, зокрема, The Best, Proud Mary, Private Dancer і What's Love Got to Do With It.
Микита Ткаченко, ZN.ua