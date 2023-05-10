Тіна Кароль без макіяжу прикрасила обкладинку глянцю та нарвалася на критику

Тіна Кароль прикрасила обкладинку українського глянсового журналу. Творці не стали редагувати фото зірки та фанати бурхливо обговорили її зовнішність.

“Виглядає не так, як завжди“: у Мережі висміяли фото Тіни Кароль без макіяжу для обкладинки глянцю

Фотографією обкладинки журналу поділилася співачка в Інстаграм, опублікувавши інші фото з фотосесії.

"Українці – творча, креативна, красива, сильна нація, яка стала прикладом для всього світу, як воювати, жити та боротися за свободу. Пишаюся можливістю створювати та надихати разом з вами. Під час війни робити неможливе можливим – це сміливість", - зазначила у публікації Тіна Кароль.

Обкладинку видання виконавиця прикрасила у стильному образі, з розпущеним волоссям та без макіяжу. Під кадрами можна побачити безліч захоплених коментарів, а також тих, хто звинуватив зірку в тому, що вона редагує свої фото.

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Публікація від Tina Karol (@tina_karol)

"Ось, що означає, коли популярний журнал не фотошопить фото. Виглядаєте не так, як зазвичай в Інстаграмі", "Це просто неймовірно! Вам так личить такий стиль", "На першому фото і майже на всіх інших ви виглядаєте як жінка за 50", "Нарешті, в моді натуральність", "Як вам личить цей образ", "Природна краса – найкраще, що може бути в жінці", – пишуть користувачі.

Нагадаємо, Тіну Кароль у прозорому мереживному боді засудили за вульгарний образ.


Анастасия Березовская, Тудей





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