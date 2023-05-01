Моніка Беллуччі у діамантах та з короткою зачіскою прикрасила обкладинку глянцю

Моніка Беллуччі у розкішному образі та з новою зачіскою з'явилася на обкладинці нового випуску модного глянцю. Фанати захопилися красою та молодістю 58-річної актриси.

У діамантах та з короткою зачіскою: Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку глянцю

Видання Vanity Fair Франція опублікувало фото свого нового випуску журналу, головною героїнею якого стала італійська актриса та колишня дружина французького актора Венсана Касселя.

На титульній сторінці Моніка Беллуччі постала у приголомшливій чорній сукні від Dior з корсетом, пишною спідницею і без бретельок. А її образ завершило потужне дороге кольє від Cartier. У такому образі зірка нагадала героїню Одрі Хепберн із фільму "Сніданок у Тіффані".

У макіяжі стилісти зробили акцент на очах артистки, а на губи нанесли яскравого відтінку червоної помади. Зачіска Моніки виглядала інакше, ніж зазвичай. Мабуть, вона приміряла перуку. У звичайному житті Беллуччі носить каштанове волосся довжиною до лопаток і чубчика, а на фото у неї чорне волосся зі стрижкою боб-каре.

У діамантах та з короткою зачіскою: Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку глянцю

Фанти не стримували свого захоплення, називаючи актрису найкрасивішою жінкою у світі.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі у спідниці-максі, піджаку та краватці відвідала прем'єру нової комедії.


Анастасия Березовская, Тудей





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