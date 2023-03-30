Шерон Стоун у піджаку на голе тіло прикрасила обкладинку глянцю: актриса не старіє

Шерон Стоун відмовляється старіти. 65-річна американська актриса викликала фурор у новій фотосесії спеціально для модного глянцю.

Шерон Стоун на обкладинці журналу

Колишня модель та зірка фільму "Основний інстинкт" прикрасила цифрову обкладинку видання ELLE Іспанія і справила на публіку враження своєю красою і жагою до життя.

"Я щаслива як зріла жінка і почуваюся фантастично", - зазначила Шерон Стоун в інтерв'ю.

Як відомо, 2001 року в актриси стався інсульт, який став для неї початком нового життя. З того часу вона щиро вірить, що важливо розповідати свою історію іншим, не відчуваючи при цьому сорому.

На обкладинці Шерон Стоун постала в елегантному білому костюмі - прямих білих штанах та приталеному жакеті, який зірка одягла на голе тіло. Її образ завершили золоті туфлі на підборах та трендові золоті прикраси: сережки, масивне намисто та брошка.

Волосся актрисі стилісти поклали в пишну зачіску, а в макіяжі підкреслили її природну красу.

У коментарях під фото можна побачити масу захоплених коментарів, проте дехто зазначають, що Шерон Стоун виглядає так добре завдяки операціям, ботоксу та дорогим процедурам. Як зазначала сама актриса, вона робила раніше ботокс, але встигла вчасно зупинитись, щоб зберегти свою індивідуальність.

"Вона прекрасна у всьому! Я обожнюю і захоплююся нею. Яка жінка", "Чудова", "Це фантастика", "Богиня з великої літери", "Прекрасна", - пишуть читачі.

Нагадаємо, 65-річна Шерон Стоун в ідеальному чорному костюмі відкрила виставку своїх картин у Лос-Анджелесі.