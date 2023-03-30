Шерон Стоун у піджаку на голе тіло прикрасила обкладинку глянцю: актриса не старіє

Шерон Стоун відмовляється старіти. 65-річна американська актриса викликала фурор у новій фотосесії спеціально для модного глянцю.

У піджаку на голе тіло: 65-річна Шерон Стоун прикрасила обкладинку глянцю

Шерон Стоун на обкладинці журналу

Колишня модель та зірка фільму "Основний інстинкт" прикрасила цифрову обкладинку видання ELLE Іспанія і справила на публіку враження своєю красою і жагою до життя.

"Я щаслива як зріла жінка і почуваюся фантастично", - зазначила Шерон Стоун в інтерв'ю.

Як відомо, 2001 року в актриси стався інсульт, який став для неї початком нового життя. З того часу вона щиро вірить, що важливо розповідати свою історію іншим, не відчуваючи при цьому сорому.

На обкладинці Шерон Стоун постала в елегантному білому костюмі - прямих білих штанах та приталеному жакеті, який зірка одягла на голе тіло. Її образ завершили золоті туфлі на підборах та трендові золоті прикраси: сережки, масивне намисто та брошка.

Волосся актрисі стилісти поклали в пишну зачіску, а в макіяжі підкреслили її природну красу.

У піджаку на голе тіло: 65-річна Шерон Стоун прикрасила обкладинку глянцю

У коментарях під фото можна побачити масу захоплених коментарів, проте дехто зазначають, що Шерон Стоун виглядає так добре завдяки операціям, ботоксу та дорогим процедурам. Як зазначала сама актриса, вона робила раніше ботокс, але встигла вчасно зупинитись, щоб зберегти свою індивідуальність.

"Вона прекрасна у всьому! Я обожнюю і захоплююся нею. Яка жінка", "Чудова", "Це фантастика", "Богиня з великої літери", "Прекрасна", - пишуть читачі.

Нагадаємо, 65-річна Шерон Стоун в ідеальному чорному костюмі відкрила виставку своїх картин у Лос-Анджелесі.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Шерон Стоун у піджаку на голе тіло прикрасила обкладинку глянцю: актриса не старієШерон Стоун у піджаку на голе тіло прикрасила обкладинку глянцю: актриса не старіє
Лана Дель Рей виходить заміж: що відомо про коханого співачкиЛана Дель Рей виходить заміж: що відомо про коханого співачки
Літній час: українцям повідомили важливу інформацію про переведення годинників 26 березняЛітній час: українцям повідомили важливу інформацію про переведення годинників 26 березня
Блок рекламы


Похожие новости
Ходила вулицями оголеною: акторку Аманду Байнс ушпиталили до психіатричної лікарніХодила вулицями оголеною: акторку Аманду Байнс ушпиталили до психіатричної лікарні
Шерон Стоун в облягаючій сукні-кейпі приголомшила стрункістю на афтерпаті "Оскара"Шерон Стоун в облягаючій сукні-кейпі приголомшила стрункістю на афтерпаті "Оскара"
Гелен Міррен викликала фурор на публіці: 77-річна актриса підтримала УкраїнуГелен Міррен викликала фурор на публіці: 77-річна актриса підтримала Україну
Моніка Беллуччі в панчохах та прозорій білизні знялася для обкладинки глянцюМоніка Беллуччі в панчохах та прозорій білизні знялася для обкладинки глянцю
Дочка Анджеліни Джолі з поголеною головою та у міні-шортах з'явилася на публіціДочка Анджеліни Джолі з поголеною головою та у міні-шортах з'явилася на публіці
Померла Енні Вершинг - актриса, яка зіграла Тесс у "The Last of Us"Померла Енні Вершинг - актриса, яка зіграла Тесс у "The Last of Us"
Померла актриса Ліза Лорінг - перша та оригінальна Венздей АддамсПомерла актриса Ліза Лорінг - перша та оригінальна Венздей Аддамс
Шерон Стоун у маленькій чорній сукні з розрізом до стегна приголомшила зовнішнім виглядомШерон Стоун у маленькій чорній сукні з розрізом до стегна приголомшила зовнішнім виглядом
Шерон Стоун у золотому боді здивувала несподіваною появою на публіці та стрункою фігуроюШерон Стоун у золотому боді здивувала несподіваною появою на публіці та стрункою фігурою
64-річна Шерон Стоун у компанії мами та синів здивувала зовнішністю: "Дуже виросли!"64-річна Шерон Стоун у компанії мами та синів здивувала зовнішністю: "Дуже виросли!"
Последние новости
Подгружаем последние новости