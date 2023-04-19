Шерон Стоун у пишній червоній сукні підкорила нестаріючої зовнішністю

Шерон Стоун ніби принцеса з'явилася на публіці в пишній червоній сукні, не тільки підкресливши свою струнку фігуру, але й нестаріючу зовнішність.

65-річна американська актриса та модель стала зіркою нового ефіру програми "Дуже пізнє шоу з Джеймсом Корденом", в якому розповіла про виставку своїх картин, яка нещодавно пройшла у США .

На публіці зірка фільму "Основний інстинкт" постала у приголомшливому образі. Її вибір упав на вбрання від Тоні Ворда - модельєра лівано-італійського походження - червона сукня з пишною багатошаровою спідницею з тюлю та трендовою квітковою прикрасою на ліфі. Образ Стоун завершила туфлями в тон вбрання, волосся поклала в гарну зачіску, а в макіяжі зробила ставку на природній красі.

Власниця премії "Оскар" зізналася, що вчасно зупинилася в експериментах над зовнішністю. Раніше вона колола ботокс, але вирішила припинити, щоб зберегти індивідуальність. За словами зірки, всі ці процедури забирають у жінки більше, ніж дають.

У віці 65 років Шерон Стоун виглядає чудово і не соромиться зморшок на шиї, у куточках очей, носогубної складки або на лобі. Нерідко перед камерами зірка з'являється без макіяжу та популяризує натуральну красу.

Нагадаємо, 65-річна Шерон Стоун у облягаючій біло-золотій сукні прикрасила червону доріжку у Вашингтоні.