Шерон Стоун в облягаючій сукні-кейпі приголомшила стрункістю на афтерпаті "Оскара"

Шерон Стоун зробила рідкісний вихід в світ після серйозної операції з видалення пухлини.

Успішна американська актриса Шерон Стоун прикрасила килимову доріжку афтерпаті премії "Оскар 2023". Вона з'явилася на вечірці Vanity Fair і була неперевершена.

Шерон Стоун після серйозної операції вийшла у світ

Днями зірка фільму "Основний інстинкт" відзначила ювілей - колишній моделі та голлівудській зірці виповнилося 65 років. Але вона навідріз відмовляється старіти.

На килимовій доріжці на вечірці після "Оскара 2023" Шерон Стоун з'явилася у неймовірному образі. Її вибір упав на облягаючу жовту сукню з довгими рукавами-кейп, що перетікають у шлейф. Вбрання від модельєра лівано-італійського походження Тоні Уорда прикрашала біла вишивка на подолі.

Шерон Стоун у жовтій сукні на синій килимовій доріжці викликала фурор відсиланням до українського прапора.

Образ американська актриса завершила невеликою жовтою сумочкою із застібкою у формі серця, волосся щедро поклала гелем назад, у макіяжі зробила акцент на очах та надягла масивні сережки.

65-річна Шерон Стоун може похвалитися чудовим зовнішнім виглядом - у неї чудова струнка фігура, вузька талія, плоский живіт, а також чудова зовнішність. Раніше зірка зізналася, що пробувала ботокс, але змогла вчасно зупинитися та зберегти свою природну красу. Зараз зірка обмежується лише різними косметичними процедурами та масажами.

Нагадаємо, Шерон Стоун у день свого 65-річчя показала рідкісне фото з дитинства.