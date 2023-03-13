Шерон Стоун в облягаючій сукні-кейпі приголомшила стрункістю на афтерпаті "Оскара"

Шерон Стоун зробила рідкісний вихід в світ після серйозної операції з видалення пухлини.

65-річна Шерон Стоун в облягаючій сукні-кейпі приголомшила стрункістю на афтерпаті “Оскара“

Успішна американська актриса Шерон Стоун прикрасила килимову доріжку афтерпаті премії "Оскар 2023". Вона з'явилася на вечірці Vanity Fair і була неперевершена.

Шерон Стоун після серйозної операції вийшла у світ

Днями зірка фільму "Основний інстинкт" відзначила ювілей - колишній моделі та голлівудській зірці виповнилося 65 років. Але вона навідріз відмовляється старіти.

65-річна Шерон Стоун в облягаючій сукні-кейпі приголомшила стрункістю на афтерпаті “Оскара“

На килимовій доріжці на вечірці після "Оскара 2023" Шерон Стоун з'явилася у неймовірному образі. Її вибір упав на облягаючу жовту сукню з довгими рукавами-кейп, що перетікають у шлейф. Вбрання від модельєра лівано-італійського походження Тоні Уорда прикрашала біла вишивка на подолі.

Шерон Стоун у жовтій сукні на синій килимовій доріжці викликала фурор відсиланням до українського прапора.

65-річна Шерон Стоун в облягаючій сукні-кейпі приголомшила стрункістю на афтерпаті “Оскара“

Образ американська актриса завершила невеликою жовтою сумочкою із застібкою у формі серця, волосся щедро поклала гелем назад, у макіяжі зробила акцент на очах та надягла масивні сережки.

65-річна Шерон Стоун в облягаючій сукні-кейпі приголомшила стрункістю на афтерпаті “Оскара“

65-річна Шерон Стоун може похвалитися чудовим зовнішнім виглядом - у неї чудова струнка фігура, вузька талія, плоский живіт, а також чудова зовнішність. Раніше зірка зізналася, що пробувала ботокс, але змогла вчасно зупинитися та зберегти свою природну красу. Зараз зірка обмежується лише різними косметичними процедурами та масажами.

Нагадаємо, Шерон Стоун у день свого 65-річчя показала рідкісне фото з дитинства.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Мобілізація громадян з інвалідністю: кого можуть призвати під час війниМобілізація громадян з інвалідністю: кого можуть призвати під час війни
Шеннен Догерті без макіяжу та перуки: як зараз виглядає онкохвора зірка "Беверлі-Хіллз"Шеннен Догерті без макіяжу та перуки: як зараз виглядає онкохвора зірка "Беверлі-Хіллз"
Бред Пітт у 58 років готується стати батьком усьомеБред Пітт у 58 років готується стати батьком усьоме
Антоніо Бандерас та Мелані Гріффіт показали рідкісне фото зі своєю підрослою дочкоюАнтоніо Бандерас та Мелані Гріффіт показали рідкісне фото зі своєю підрослою дочкою
Серед постраждалих від стрілянини в Гамбурзі є українкаСеред постраждалих від стрілянини в Гамбурзі є українка
Блок рекламы


Похожие новости
Блейк Лайвлі народила четверту дитину і приголомшила фігуроюБлейк Лайвлі народила четверту дитину і приголомшила фігурою
Шерон Стоун у маленькій чорній сукні з розрізом до стегна приголомшила зовнішнім виглядомШерон Стоун у маленькій чорній сукні з розрізом до стегна приголомшила зовнішнім виглядом
Шерон Стоун у золотому боді здивувала несподіваною появою на публіці та стрункою фігуроюШерон Стоун у золотому боді здивувала несподіваною появою на публіці та стрункою фігурою
64-річна Шерон Стоун у компанії мами та синів здивувала зовнішністю: "Дуже виросли!"64-річна Шерон Стоун у компанії мами та синів здивувала зовнішністю: "Дуже виросли!"
64-річна Шерон Стоун у лікарні чесно показала, як проходить її лікування: "Тримайся там..."64-річна Шерон Стоун у лікарні чесно показала, як проходить її лікування: "Тримайся там..."
Шерон Стоун у прозорій сукні та з розведеними ногами знялася для глянцюШерон Стоун у прозорій сукні та з розведеними ногами знялася для глянцю
Шерон Стоун діагностували рідкісну пухлину - понад місяць піде на лікуванняШерон Стоун діагностували рідкісну пухлину - понад місяць піде на лікування
64-річна Шерон Стоун у відвертій ретро-сукні засвітила пишний бюст64-річна Шерон Стоун у відвертій ретро-сукні засвітила пишний бюст
Меріл Стріп у віці 73 років підкорила молодою зовнішністю та стрункістю під час рідкісного виходу у світМеріл Стріп у віці 73 років підкорила молодою зовнішністю та стрункістю під час рідкісного виходу у світ
Шерон Стоун кокетливо нагадала, чому її вважають іконою краси: "Тоді і зараз все те саме"Шерон Стоун кокетливо нагадала, чому її вважають іконою краси: "Тоді і зараз все те саме"
Последние новости
Подгружаем последние новости