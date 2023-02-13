Блейк Лайвлі народила четверту дитину і приголомшила фігурою

Блейк Лайвлі опублікувала нове фото, де постала без вагітного живота. Таким чином американська актриса оголосила, що стала мамою вчетверте.

У вузьких джинсах та топі: Блейк Лайвлі після народження четвертої дитини приголомшила фігурою

В особистому обліковому записі в Інстаграм зірка серіалу "Пліткарка" опублікувала рідкісне нове фото. У кадрі вона постала зі своїм чоловіком Райаном Рейнольдсом та свекрухою, проте вся увага була прикута до її зовнішнього вигляду.

Фанати розгублено цікавляться, а де вагітний живіт, невже, Блейк встигла стати мамочкою вчетверте і нікому не сказала. Що ж, мабуть, саме так і є.

У вузьких джинсах та топі: Блейк Лайвлі після народження четвертої дитини приголомшила фігурою

У кадрі Блейк Лайвлі позувала у вузьких синіх джинсах і чорній облягаючій футболці. Незабаром після четвертих пологів актриса виглядає просто приголомшливо і може похвалитися чудовою фігурою, на що звернули увагу фанати:

"Вона таємно народжує, а потім виглядає ось так от у обтягуючій сорочці. Вона гарна в цьому", "Я заздрю, що ти влазиш у джинси. Моїй дитині 96 місяців, а я досі ношу легінси", "Відмінно виглядаєш", "Чотири дитини і виглядає фантастично".

Загалом у Райана Рейнольдса та Блейк Лайвлі четверо дітей: 8-річна дочка Джеймс, 6-річна дочка Інез, 3-річна дочка Бетті та новонароджений малюк, чию стать та ім'я поки що ніхто не знає.

У вузьких джинсах та топі: Блейк Лайвлі після народження четвертої дитини приголомшила фігурою

Нагадаємо, Блейк Лайвлі показала, як виглядала напередодні четвертої вагітності та на зносах - фото до та після.


Анастасия Березовская, Тудей





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